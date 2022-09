Lisca aposta em sequência fora da Vila para reabilitar o Santos no Brasileiro

Ceará no Castelão e Palmeiras no Allianz Parque são os desafios que o Santos vai ter de superar para voltar a vencer e se aproximar da zona de classificação da Libertadores. No entanto, o técnico Lisca acredita na maturidade da equipe nessas duas partidas para tentar reverter o quadro de pressão que se instalou no clube com a derrota para o Goiás.

“Esses dois jogos são uma oportunidade de mudar essa história. Recentemente ganhamos do Coritiba e empatamos o outro jogo com o Cuiabá. Temos de nos mobilizar e pensar em um jogo de cada vez. Primeiro o Ceará”, afirmou o treinador.

O histórico do Santos no Brasileiro tem mostrado uma equipe frágil quando atua fora de casa. A equipe santista venceu apenas dois duelos. O Ceará, próximo adversário, vem de uma sequência de resultados complicada. Nos últimos cinco jogos, empatou quatro vezes e sofreu ainda uma derrota.

“O campeonato está afunilando e faltam poucas rodadas. Acredito que o nosso time pode se recuperar logo e temos que nos recuperar o mais rápido possível. Temos que provar para nós mesmos que somos capazes de ganhar pontos fora. Assim como o Goiás veio aqui e nos venceu, podemos ir contra qualquer adversário e buscar a vitória”, comentou.

Depois do clássico contra o Palmeiras, o Santos recebe a visita do Athletico-PR e na sequência viaja até Porto Alegre a fim de enfrentar o Internacional. Com 34 pontos, o Santos ocupa a décima colocação no Brasileiro.