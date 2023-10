Limpeza do Sena não está completa, mas organização da Olimpíada garante conclusão até 2024

O Rio Sena, escolhido como local de disputa da natação de águas abertas e do triatlo nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, ainda não está em condições de receber nadadores. De acordo com o presidente do comitê organizador parisiense, Tony Stanguet, a limpeza do rio não está completa, mas a evolução já é notável e o processo será concluído a tempo da Olimpíada.

“Em três anos, a melhoria tem sido enorme. Vamos ter um rio em que se poderá nadar graças aos Jogos Olímpicos. O plano ainda não se completou, temos que seguir com o tratamento das águas para proteger os esportistas e nos assegurarmos de que não serão afetados pela contaminação”, disse Stanguet ao ser questionado sobre o assunto por Albert II, príncipe de Monaco, durante a reunião anual do Comitê Olímpico Internacional (COI), realiza em Mumbai, na Índia.

O Sena é impróprio para nadadores há um século, por isso era claro para os organizadores que a limpeza seria lenta e custosa. Um dos pontos chaves para manter o rio limpo é a bacia de Austerlitz, um tanque gigante, com 30 metros de profundidade e 50 metros de largura, para a retenção de águas pluviais, que serão transferidas por um túnel subterrâneo até uma estação de tratamento. A obra ainda não foi concluída.

Tal esforço existe justamente para evitar o que ocorreu em agosto deste ano, quando eventos-teste para a Olimpíada tiveram de ser cancelados. O mês foi de fortes chuvas, o que causa um colapso nos esgotos antigos da cidade, que não conseguem lidar com o fluxo adicional de água. Isso faz o escoamento urbano levar águas residuais ao Sena e contaminá-lo com bactérias além do nível aceitável. Diante de tal situação, foi cancelada a Copa do Mundo de Natação em Águas Abertas, que seria realizada no local, além de eventos-teste olímpicos de triatlo e paratriatlo.

O Rio Sena foi um dos principais trunfos da candidatura olímpica de Paris-2024. Até por isso, foi escolhido também para sediar a cerimônia de abertura dos Jogos. Será a primeira vez que o evento não será realizado em um estádio. O plano é fazer o tradicional desfile de atletas com um barco para cada delegação atravessando o rio.

Outra situação climática que preocupa os organizadores é a possível repetição da onda de calor que assolou o último verão parisiense. Por isso, soluções para amenizar o impacto de altas temperaturas também estão sendo avaliadas pelo comitê organizador.