Liga dos Campeões vê ‘explosão’ de bets e casas de aposta patrocinam quase um terço dos times

Dos 36 clubes, 11 possuem uma casa de apostas no espaço central das camisas

A Liga dos Campeões apresenta nesta terça-feira um formato inédito para a competição, que passará a contar com 36 clubes na primeira fase, disputada por meio de pontos corridos. Além disso, a temporada 2024/2025 evidencia uma tendência no futebol mundial: o aumento dos patrocínios de bets na competição e como patrocinador máster dos clubes – cerca de 33% dos times.

Dos 36 clubes, 11 possuem uma casa de apostas no espaço central das camisas – Aston Villa, Young Boys, Celtic, Club Brugge, Dínamo de Zagreb, Inter de Milão, Shakhtar Donetsk, Sparta Praga, Sporting, Stuttgart e Slovan Bratislava. É o maior número desde a temporada 2022/2023, quando oito equipes (25%) tinham bets como patrocinadora máster.

Aston Villa e Young Boys, inclusive, se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 13h45 (de Brasília). As equipes são patrocinadas por marcas diferentes. Em 2023, levantamento da Uefa apontou que 22% dos clubes europeus recebiam investimentos de empresas de apostas, que inclui cassinos e sites de apostas esportivas. É a indústria que mais investe no futebol atualmente.

Em relação à última temporada, o aumento no número de patrocinadores foi de 57%. Em 2023/2024, sete times eram patrocinados por casas de aposta. Em relação a 2018/2019, menor índice antes do crescimento observado nos últimos anos, apenas três equipes tinham marcas do tipo em seu uniforme.

Em seis anos, o aumento do número de patrocinadores foi de 366%. Além dos clubes, as marcas também passaram a ter influência na competição. Para esta temporada, a bet365 assinou um contrato de três anos com a Uefa para patrocinar a Liga dos Campeões. É a primeira casa de apostas a investir diretamente e patrocinar a competição.

“Esperamos uma parceria de sucesso que não apenas eleve a experiência dos nossos fãs, mas também apoie os esforços para proteger a integridade do esporte”, afirmou Guy-Laurent Epstein, diretor de marketing da Uefa, a respeito da parceria.

Depois das casas de aposta, as companhias aéreas são a segunda indústria que mais investe nos clubes europeus nesta edição da Liga dos Campeões. Real Madrid, Paris Saint-Germain e Manchester City são alguns dos oito clubes que têm o ramo da aviação no espaço central de seus uniformes.

A última temporada que não teve uma casa de apostas como patrocinador máster foi a 2014/2015. Vinte anos antes, em 1994/1995, a competição teve pela primeira vez uma equipe patrocinada por uma marca de apostas. Na ocasião, o SV Casino Salzburg – hoje chamado de Red Bull Salzburg – estampava no nome e na camisa a marca do Casino Salzburg.