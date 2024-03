Liga dos Campeões tem Real Madrid e Manchester City como decisão antecipada das quartas

Com três representantes da Espanha, dois da Alemanha, dois da Inglaterra e um da França, os duelos das quartas de final da Liga dos Campeões foram conhecidos na manhã desta sexta-feira. O destaque dos quatro jogos decisivos fica por conta do Real Madrid, maior campeão do torneio, contra o Manchester City, atual detentor do título.

Nos outros jogos, o Arsenal enfrenta o Bayern de Munique fazendo o primeiro jogo na Inglaterra e decidindo a vaga na Alemanha. O Atlético de Madrid também faz o primeiro duelo desta fase em casa e sai para decidir a classificação na casa do Borussia Dortmund. Por fim, Paris Saint-Germain recebe o Barcelona jogando a permanência na Espanha.

Os confrontos das semifinais tiveram as datas confirmadas. Os duelos de ida acontecem nos dias 9 e 10 de abril enquanto a volta vai ser disputada na semana seguinte: 16 e 17.

Leia mais

As semifinais

O sorteio também definiu o chaveamento das semifinais da competição. O time vencedor do confronto mais esperado destas quartas de final, entre Real Madrid e Manchester City, enfrenta o ganhador de Arsenal e Bayern de Munique e decide a vaga em casa. Do outro lado, o classificado de Atlético de Madrid e Borussia Dortmund terá pela frente quem passar de PSG e Barcelona.

O brasileiro Edu Gaspar, coordenador técnico do Arsenal comentou sobre a definição do sorteio e disse que o Arsenal é um dos candidatos ao título. “Vamos pegar um time experiente (Bayern de Munique), mas estams vivendo um grande momento. Vamos sonha. Pode ser o nosso ano”, afirmou o ex-jogador do Corinthians.