Esporte Liga das Nações aponta ‘grupo da morte’ com Inglaterra, Alemanha e Itália

A Uefa realizou, nesta quinta-feira, em sua sede, em Nyon, na Suíça, o sorteio para a disputa da terceira edição da Liga das Nações. O destaque foi a formação do grupo A3 da Liga A, apontado como o ‘grupo da morte’, que reúne Inglaterra, Alemanha e Itália (campeã europeia em cima dos ingleses), além da Hungria.

A França, atual campeã mundial e da competição, está no A1 com Áustria, Croácia (vice-campeã mundial) e Dinamarca.

No A2, Portugal, campeão em 2019, vai enfrentar Espanha, República Checa e Suíça. Já a Bélgica, líder do ranking da Fifa, vai ter pela frente País de Gales, Polônia, Holanda, no A4.

As duas primeiras rodadas serão disputadas dias 2 e 8 de junho do ano que vem, enquanto as rodadas 3 e 4 serão dias 8 a 14 de junho. As rodadas 5 e 6, que encerram a fase de grupos, estão previstas para 22 e 27 de setembro.

As semifinais vão ocorrer em 14 e 15 de junho de 2023, com a disputa do terceiro lugar e a final em 18 de junho.

Confira os grupos

Liga A

A1: Áustria, Croácia, Dinamarca e França

A2: República Checa, Suíça, Portugal e Espanha

A3: Hungria, Inglaterra, Alemanha e Itália

A4: País de Gales, Polônia, Holanda e Bélgica

Liga B

B1: Armênia, Irlanda, Escócia e Ucrânia

B2: Albânia, Israel, Rússia e Islândia

B3: Montenegro, Romênia, Finlândia e Bósnia

B4: Eslovênia, Sérvia, Noruega e Suécia

Liga C

C1: Ilhas Faroe, Lituânia, Luxemburgo e Turquia

C2: Chipre/Estônia, Kosovo, Grécia e Irlanda do Norte

C3: Casaquistão/Moldávia, Azerbaijão, Bielorrússia e Eslováquia

C4: Gibraltar, Geórgia, Macedônia do Norte e Bulgária

Liga D

D1: Letônia, Andorra, Casaquistão ou Moldávia e Liechenstein

D2: São Marino, Chipre ou Estônia e Malta