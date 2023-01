Liderado por Durant e com persistência, Nets buscam virada diante dos Pelicans

Com vitória na madrugada deste sábado pela NBA, o Brooklyn Nets aproveitou a derrota do Milwaukee Bucks em casa para o Charlotte Hornets para se aproximar ainda mais da liderança da Conferência Leste. Liderado por Kevin Durant no Smoothie King Center, os Nets buscaram a reação na segunda metade da partida contra o New Orleans Pelicans. O placar foi de 108 a 102 e garantiu a 17ª vitória nos últimos 19 jogos para o 3º colocado da conferência.

O time de New Orleans chegou a terminar o segundo quarto do duelo com vantagem de 11 pontos, mas Durant, cestinha da partida com 33 pontos e 10 rebotes, iniciou uma reação já na terceira parte do jogo, com ajuda de Kyrie Irving (19 pontos), TJ Warren (15), Royce ONeale (14) e o central Nicolas Claxton (9).

“Vai chegar um momento em que os arremessos não cairão, como nesta noite. Eu gostei da forma como continuamos progredindo sem lamentação. Você ainda terá que se recompor e fechar a defesa. Essas são as partidas que você quer jogar para aprender e entender ainda mais a sua equipe, porque o time muda completamente quando as bolas não estão entrando. Foi um ótimo teste para nós”, analisou Durant logo após a vitória.

O Brooklyn Nets é o terceiro time da Conferência Leste (26 vitórias e 13 derrotas) e ainda aproveitou para se aproveitar do Milwaukee, que perdeu por 138 a 109 em casa para os Hornets também nesta madrugada. Com atuação apagada de Giannis Antetokounmpo pelos Bucks, Terry Rozier roubou os holofotes no Fiserv Forum ao anotar 39 pontos.

A atuação do time titular dos Hornets não refletiu a última colocação do time na Conferência. LaMelo Ball mostrou todo seu potencial como passador ao entregar 12 assistências, além dos 24 pontos. Destaque também para P.J. Washington, que ajudou com outros 23 pontos. O Milwaukee é o segundo colocado na Leste.

Depois de vencer o LA Clippers na sexta, o Denver Nuggets teve mais um triunfo em casa neste sábado, por 121 a 108 diante do Cleveland Cavaliers. Desta vez na Ball Arena, Nikola Jokic chamou a responsabilidade com um triplo-duplo (28 pontos, 15 rebotes e 10 assistências) e superou Caris LeVert, Darius Garland e companhia. O brasileiro Raul Neto anotou seis pontos no jogo. Com o Memphis Grizzlies na cola, o Denver Nuggets lidera a Conferência Oeste no momento.

Confira os outros jogos deste sábado:

Indiana Pacers 108 x 99 Portland Trail Blazers

Philadelphia 76ers 112 x 126 Chicago Bulls

Toronto Raptors 108 x 112 New York Knicks

Oklahoma City Thunder 127 x 110 Washington Wizards

San Antonio Spurs 121 x 109 Detroit Pistons

Minnesota Timberwolves 128 x 115 Los Angeles Clippers

Phoenix Suns 96 x 104 Miami Heat

Los Angeles Lakers 130 x 114 Atlanta Hawks