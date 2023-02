Líder Napoli aproveita erros do Spezia, vence por 3 a 0 e pode abrir 16 pontos

O Napoli dominou o Spezia no estádio Alberto Picco na manhã deste domingo, mas só conseguiu marcar graças a uma sequência de vacilos do adversário no segundo tempo. A partida, válida pela 21ª rodada do Campeonato Italiano, terminou com vitória por 3 a 0. Com dois marcados na partida, Victor Osimhen chega a 16 gols em 17 gols no Campeonato Italiano.

Com mais um triunfo, o quinto consecutivo no Campeonato Italiano, o Napoli chega aos 56 pontos e pode abrir 16 de vantagem na liderança nesta rodada. Já o Spezia é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 18 pontos, uma vantagem de cinco para o Hellas Verona, primeiro time no Z3.

Em todo o primeiro tempo, o Napoli acertou apenas uma vez a direção do gol do Spezia, em um chute fraco de média distância. Apesar de não conseguir converter as tentativas em grandes chances, o time de Nápoles teve domínio territorial no jogo. O Spezia teve a primeira bola do jogo, finalizada por cima do gol, e se limitou a isso.

Depois de 45 minutos segurando o ataque do Napoli, o Spezia cometeu uma grande vacilo logo aos 15 segundos, no primeiro lance do segundo tempo. A bola rolou, o Napoli fez um lançamento para o ataque e o zagueiro Reca bateu com a mão na bola, enquanto tentava tirar espaço do atacante. A arbitragem marcou pênalti, Dragowski até acertou o canto, mas a batida do giorgiano Khvicha Kvaratskhelia terminou no fundo das redes.

Mais desorganizado, o Spezia tentou criar, mas encontrou muita dificuldade. Enquanto isso, Victor Osimhen incomodava a defesa do time mandante. Após ter um gol anulado, o atacante nigeriano aproveitou vacilo da defesa para disputar de cabeça na área e marcar 2 a 0 aos 23 minutos.

A defesa do Spezia cometeu um hat-trick de erros, bons para o artilheiro Osimhen, que marcou novamente aos 28 minutos. Kvaratskhelia recuperou a bola dentro da área e apenas passou para o camisa 9 do Napoli empurrar para as redes e fazer 3 a 0. Esta foi a nona assistência do giorgiano e o 16º gol do atacante nigeriano.

O líder enfrentará o lanterna em casa na próxima rodada do Campeonato Italiano. Uma oportunidade de ouro para o Napoli alcançar sua sexta vitória seguida no torneio. Já o Spezia vai tentar a recuperação contra o Empoli fora de casa no próximo sábado.