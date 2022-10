Líder do Alemão, Union Berlin para o lanterna e vê diferença para Bayern cair

Sensação do Campeonato Alemão, o Union Berlin sofreu uma dura derrota neste domingo. O líder da competição perdeu para o até então lanterna Bochum por 2 a 1, no Ruhrstadion, pela 11ª rodada. Com isso, a diferença para o Bayern de Munique caiu para apenas um ponto.

O revés não tirou o Union Berlin da primeira posição, mas o fez perder a “gordura” conquistada nas primeiras rodadas. Agora, tem 23 pontos, contra 22 do Bayern de Munique. Já o Bochum saiu da lanterna e ficou na 17ª colocação, com sete.

O Union Berlin não estava em seus melhores dias. O líder do Alemão fez um primeiro tempo apático e só não perdeu por um placar ainda mais elástico, pois Frederik Ronnow fez defesas importantes, a primeira aos 27 minutos em uma cabeçada de Hofmann. Do outro lado, Riemann também teve trabalho. Ele fez um milagre, aos 37, em tentativa de Siebatcheu.

O Bochum, no entanto, estava confortável na partida e abriu o marcador aos 43 minutos. Após cobrança de escanteio de Philipp Forster, Hofmann subiu sozinho para desviar para o fundo das redes.

No segundo tempo, o Bochum foi preciso. O time se defendeu e optou por sair no contra-ataque. Aos 26 minutos, aproveitou uma das poucas oportunidades criadas para ampliar. Holtmann recebeu de Antwi-Adjei e bateu de primeira para fazer 2 a 0.

Atrás do placar, o União teve que se abrir e teve a chance de diminuir em um pênalti cobrado por Pantovic. No entanto, ele bateu fraco e facilitou a defesa de Riemann. O gol esfriou a ambição do líder do campeonato, que só conseguiu diminuir no apagar das luzes.

Aos 48 minutos, Pantovic recebeu dentro da área e pegou de primeira para superar Riemann, mas já era tarde para evitar o revés.

No outro jogo do dia, o Hertha empurrou o Schalke 04 para a lanterna do Campeonato Alemão ao vencer, em casa, por 2 a 1. De quebra, subiu para a 13ª posição, com 11 pontos, contra seis do rival.