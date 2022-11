LIBERAL publicará pôster do campeão Palmeiras na edição de terça-feira

Os torcedores do Palmeiras, clube que conquistou recentemente seu 11º título do Campeonato Brasileiro, terão na próxima terça-feira, dia 15, feriado da Proclamação da República, um motivo a mais para comemorar.

Palmeiras é o campeão do Brasileirão 2022 – Foto: Cesar Greco / Palmeiras

O LIBERAL publica nesta edição o tradicional pôster do campeão nacional, que traz, além da imagem oficial do elenco vencedor do Verdão, um conteúdo diversificado sobre a campanha e os outros feitos do clube paulista durante a principal competição nacional, como recordes quebrados, pontuação final, artilheiros e muito mais.

A disputa termina na tarde deste domingo, com a realização da 38ª e última rodada, quando o clube do Allianz Parque enfrenta o Internacional, justamente o atual segundo colocado do certame, em partida na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.