Liberado, Pablo Dyego deve ser novidade na Ponte Preta contra o Atlético-GO

Depois de quatro meses, Pablo Dyego deve voltar a atuar com a camisa da Ponte Preta. Liberado pelo departamento médico, o atacante e vice-artilheiro da temporada deve estar entre os relacionados para a partida contra o Atlético-GO, na sequência da 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no domingo, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

A tendência é que Pablo Dyego comece a partida no banco de reservas. Ele já vinha treinando com o restante do elenco para readquirir a forma física e estava liberado para atuar contra o Sport, porém o técnico João Brigatti, optou por preservar o jogador por mais um jogo, visando o duelo contra o time goiano. A partida contra o Atlético-GO também marcará a estreia do treinador diante da torcida, em Campinas.

Um dos artilheiros da temporada 2023, Pablo Dyego foi peça fundamental no acesso e no título da Série A2 do Campeonato Paulista. Na Série B, atuou em apenas 10 jogos e marcou três gols. A Ponte Preta tem o pior ataque da Série B, ao lado de ABC e Botafogo-SP, com apenas 20 gols marcados, em 31 jogos.

Na partida contra o Sport, no empate por 1 a 1, em junho, Pablo Dyego chegou a marcar o gol da Ponte Preta, mas na reta final acabou lesionando o joelho. Inicialmente, a Ponte optou por um tratamento conservador para tratar da torção, mas logo depois teve que mudar para uma artroscopia no joelho direito.

A Ponte não vence há seis jogos e se aproximou da zona de rebaixamento. O time paulista é o 16º colocado, sendo o primeiro time fora da zona da zona da degola, com 34 pontos, quatro a mais que a Chapecoense.