Esporte Lewis Hamilton lamenta queda no Q2 no GP da Holanda: ‘Simplesmente não funcionou’

A volta do ‘summer break’ não foi como Lewis Hamilton imaginava. No treino classificatório deste sábado para o Grande Prêmio da Holanda, no Circuito de Park Zandvoort, o piloto inglês sofreu com tráfego na pista e caiu no Q2, longe de brigar pela primeira fila. Por outro lado, seu companheiro de Mercedes, George Russell, garantiu a terceira posição no grid de largada.

“Fizemos algumas mudanças pensando que estávamos indo na direção certa, mas simplesmente não funcionou”, disse Hamilton, que completou sobre o companheiro de equipe: “George (Russell) seguiu uma direção diferente e parece que funcionou para ele”. A expectativa de Lewis para domingo é traçar uma estratégia de recuperação.

“Espero que quando o carro estiver um pouco mais pesado com combustível, talvez possamos avançar. Não é uma pista fácil para ganhar posições, mas amanhã é um novo dia, então darei o meu melhor”. Além do tráfego na pista, o piloto inglês também reclamou dos pneus: “Fiz duas voltas rápidas no final e os pneus superaqueceram, então não consegui melhorar na última volta.”

Toto Wolff, chefe da Mercedes, também partiu em defesa de Hamilton: “Acho que o Lewis teve um ótimo ritmo o fim de semana todo e é realmente doloroso ver que, por causa do tráfego, ele não está aproveitando a entrada na Q3, ele mereceria”. No domingo, às 10 horas, o piloto largará na 13ª posição do grid.