Lewandowski supera Neymar e tem recorde de público em apresentação no Barcelona

Desde a chegada de Neymar em 2013 que a torcida do Barcelona não fica tão eufórica com a contratação de um reforço. Anunciado há 20 dias, na pré-temporada do clube nos Estados Unidos, o atacante Lewandowski foi apresentado aos catalães nesta sexta-feira diante de quase 60 mil pessoas no estádio Camp Nou, recorde histórico.

O Barcelona contabilizou 59.026 pessoas em seu estádio para as boas-vindas ao goleador polonês. Neymar havia levado 55 mil pessoas ao Cap Nou, seguido por Ibrahimovic, que contou com 50 mil. Ronaldinho Gaúcho teve “apenas” 35 mil.

O entusiasmo mostra a confiança dos catalães em uma redenção do Barcelona após temporada passada frustrante. A torcida acredita que o polonês, formando dupla com o brasileiro Raphinha, pode acabar com a falta de títulos desde a saída do ídolo Messi.

Lewandowski entrou no campo com a camisa 9 e fez as tradicionais embaixadinhas. Ovacionado, agradeceu o carinho do público e prometeu honrar a camisa como fez no Bayern de Munique, no qual foi artilheiro, recordista e campeão de tudo, sendo até consagrado o melhor do mundo.

“Fazer parte da nova era do Barça é um desafio para mim, mas isso também leva todos a tirarem o melhor de si. Vou tentar ajudar meus companheiros com minha experiência, também quero ajudar a equipe a pensar positivamente”, afirmou o jogador.

Para alegria da torcida, Lewandowski falou bastante do rival Real Madrid e garantiu que sabe como ganhar o clássico. “Competir no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões será um grande desafio para nós”, disse, antes de emendar sobre o principal rival. “Estou sempre pronto para jogar um clássico e sei jogar contra o Real Madrid. Vamos tentar vencê-los na Liga, mas não vamos focar apenas neles, existem outros clubes fortes na competição.”

Mostrar força desde o primeiro jogo oficial é a meta do polonês. Ele já saiu vencedor no primeiro clássico do ano, com 1 a 0 em amistoso disputado em Nevada, nos Estados Unidos, e quer que o time se imponha sem medo.

“Desde as primeiras partidas, temos que mostrar a todos que estamos em uma posição melhor”, pediu. “É verdade que não vai ser fácil, mas do jeito que o projeto está indo, as coisas podem acontecer de forma diferente e tenho certeza que vai ser. Com este time e esses nomes, o futuro pode ser melhor para o Barça.”

Sobre a idade avançada – completará 34 anos no dia 21 de agosto – o camisa 9 garantir não ser um empecilho. “Acho que a idade não importa, me vejo ainda podendo jogar no mais alto nível. Não acordo sem vontade de ir treinar. Eu tenho a paixão e o amor por este jogo, e isso certamente durará por muitos anos.”

Aproveitou para fazer uma previsão de como pode ajudar. “Temos vários jogadores jovens com grande habilidade. Acho que a combinação de experiência e juventude será uma coisa boa. Tenho muita experiência e, se puder usá-la em benefício da equipe, usarei.”