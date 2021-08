Lewandowski marca pelo 12° jogo seguido, iguala recorde de 2012, e Bayern ganha

Mais uma vez com apresentação de altos e baixos, o Bayern de Munique ganhou a primeira na atual edição do Campeonato Alemão ao fazer 3 a 2 sobre o Colônia, neste domingo. Gnabry anotou duas vezes, mas Lewandowski chamou a atenção ao somar o 12° jogo seguido na competição anotando gols. Igualou recorde que já pertencia a ele da temporada 2012/13. O gol do triunfo saiu restando 18 minutos para o fim e com o atual campeão na retranca.

Com Kimmich e Goretzka ainda devendo futebol sob o comando de Julian Nagelsmann, o Bayern de Munique pouco produziu nos primeiros 45 minutos no Allianz Arena. O jovem treinador também não gostou da apresentação da equipe e voltou dos vestiários com Stanisic e Musiala nas vagas de Sané e Nianzou, respectivamente, para evitar novo tropeço.

Depois de largar com 1 a 1 diante do Borussia Moenchengladbach, a ordem era se impor em Munique, mas o Bayern foi bem previsível em 45 minutos. Com as mudanças, a equipe voltou com tudo na etapa final e logo abriu 2 a 0.

Lewandowski recebeu de Musiala e colocou o Bayern em vantagem aos 5 minutos. Aos 14, Gnabry ampliou. Gols que eram para dar tranquilidade. Mas um apagão, recolocou o Colônia no jogo. No minuto seguinte, Modieste descontou para os visitantes. E logo a seguir veio o empate, com Mark Uth. O susto em Munique durou dez minutos, até Gnabry voltar a colocar o time da casa em vantagem, aproveitando passe de Kimmich.

Restavam 18 minutos para o fim e o Bayern, que antes não tinha medo de se impor e sufocar os oponentes atrás de muitos mais gols, tomou postura defensiva, fechado atrás e evitando nova reação do Colônia.

Conseguiu segurar o placar e subiu para a quarta colocação, com quatro pontos. Nagelsmann fez enorme festa nos gols e após o apito final, aliviado. No outro jogo deste domingo pelo Campeonato Alemão, empate por 2 a 2 entre Hoffenheim e Union Berlim.