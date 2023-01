Esporte Lewandowski joga, mas Barcelona cede empate ao Espanyol no último jogo do ano

O Barcelona continuou na liderança do Campeonato Espanhol, mas viu o Real Madrid encostar de vez ao ficar no empate por 1 a 1 com o Espanyol neste sábado, em pleno Camp Nou, pela 15ª rodada. Lewandowski jogou com medida cautelar, mas passou em branco no duelo que contou com homenagens ao Rei Pelé. Os jogadores se abraçaram e foi decretado um minuto de silêncio antes de a bola rolar.

Em campo, Lewandowski, que pôde jogar após conseguir na última sexta-feira uma medida cautelar que anulou, por enquanto, os três jogos de suspensão por ter ofendido a arbitragem após vitória sobre o Osasuna, foi bem marcado e teve poucas oportunidades de gol. Coube a Marcos Alonso abrir o placar, logo aos sete minutos, após cobrança de escanteio.

Presente na Copa do Mundo com a seleção brasileira, Raphinha novamente não teve grande atuação e foi substituído no segundo tempo. Mesmo assim, chegou a ser bastante acionado e teve apenas uma grande chance de marcar. Em arrancada pelo lado direito, arriscou e parou no goleiro Álvaro Fernández, que salvou com o ombro.

No segundo tempo, o Barcelona parecia ter o jogo em mãos, mas o Espanyol mostrou que não estava morto. Joselu deu um chapéu em Christensen e foi derrubado por Marcos Alonso, o autor do gol do time da casa: pênalti. O próprio camisa 9 foi para a cobrança e deixou tudo igual.

A partida, que já estava ríspida na primeira etapa por se tratar de um clássico, ficou ainda mais. Jordi Alba discutiu com Vini Souza e foi expulso. O jogo ficou nervoso. Foram 11 cartões amarelos, cinco para o Barça, e seis para o Espanyol, além dos vermelhos, o último recebido por Vini Souza, após falta em Gavi. O treinador Xavi também foi advertido.

O Barcelona, no entanto, continuou melhor e só não venceu o duelo, porque Álvaro Fernández fez um milagre ao defender uma cabeçada de Christensen. Ainda deu tempo de Cabrera acertar Lewandowski e ser expulso, mas o árbitro anulou o cartão após conferir o lance no VAR. Placar final: 1 a 1.

Com a vitória, o Barcelona ficou com os mesmos 38 pontos do Real Madrid, mas fica à frente pelo saldo de gols: 28 a 21. O Espanyol, por outro lado, é o 16º, com 13.