Esporte Lewandowski faz gol de calcanhar e comanda vitória do Barcelona no Espanhol

O Barcelona venceu o Valladolid neste domingo por 4 a 0, pelo Campeonato Espanhol, no Camp Nou, e viu o centroavante Lewandowski brilhar em campo. O polonês abriu o placar em um lance de oportunismo na área e voltou a deixar a sua marca num belo toque de calcanhar no segundo tempo da partida. À vontade no jogo, ele ainda mandou uma bola na trave e teve participação no quarto gol.

Grande nome do confronto, Lewandowski já tem quatro gols em três partidas no Espanhol. O resultado deixou o time do técnico Xavi Hernández com sete pontos. Já o Valladolid, tem apenas um empate em três rodadas e ocupa a vice-lanterna.

O Barcelona comandou as ações desde o início do confronto com o Valladolid. E o resultado quase deu certo aos 12 minutos. Em um cruzamento da direita, Lewandowski cabeceou entre os zagueiros e acertou a trave. A bola bateu no ombro do goleiro, correu a linha do gol mas não entrou.

O caminho para a abrir o placar continuou sendo o lado direito do ataque. E foi por ali que o Barcelona chegou às redes. Lewandowski fechou pelo lado esquerdo e só escorou o cruzamento com o goleiro já batido no lance para fazer 1 a 0 aos 24 minutos.

Desnorteado, o Valladolid não conseguiu se organizar na marcação. Melhor em campo e com boas alternativas ofensivas, o Barcelona ampliou no final do primeiro tempo. Pedri foi lançado por Dembelé ganhou de dois zagueiros e, ao entrar na área, bateu no canto para fazer 2 a 0.

A volta do intervalo apresentou um Barcelona ainda mais ofensivo e o segundo tempo virou um ataque contra defesa. Com rapidez no toque de bola e boas triangulações, o time catalão voltou a marcar em um grande lance de Lewandowski.

Lançado por Dembelé, ele entrou na área pela direita e, com um toque de calcanhar, mandou a bola para as redes fazendo 3 a 0. O Barcelona seguiu pressionando o Valladolid e fez mais um. O centroavante polonês recebeu na área e completou de primeira. O goleiro Masip espalmou, a bola explodiu no travessão, e Sergi Roberto pegou a sobra para fazer 4 a 0.

No outro jogo da rodada, Getafe e Villarreal ficaram no empate sem gols. Depois de perder os dois primeiros jogos do Espanhol, o Getafe somou o seu primeiro ponto na competição. Já o Villarreal, que faz um bom início de campeonato, contabiliza sete pontos em três rodadas.