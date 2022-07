Lewandowski é apresentado pelo Barcelona: ‘Estou com fome de gols e de sucesso’

Robert Lewandowski foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira em cerimônia simples noa cobertura do hotel em Miami. Na frente de um banner, em pé, recebeu a camisa do clube ainda sem número às costas da mão do presidente Juan Laporta e não escondeu a ansiedade por estrear e fazer muitos gols pelo novo clube.

Atual melhor do mundo, Lewandowski foi apresentado nesta quarta pelo Barcelona – Foto: Marta Lavandier / Associated Press / Estadão Conteúdo

Artilheiro e campeão nas oito temporadas em que defendeu o Bayern de Munique 9344 gols em 375 partidas), o polonês de 33 anos espera repetir as façanhas com o clube catalão, no qual assinou contrato por quatro temporadas e não escondeu a ambição por brilhar.

“Estou sempre com fome de gols, de ter sucesso e com a mentalidade vencedora. É um novo desafio para mim e já vi que esse plantel tem enorme potencial. Há muita qualidade e quero dar meu melhor para fazer história pelo clube”, afirmou o jogador, que acompanhou no estádio a goleada por 6 a 0 sobre o Inter Miami.

O Barcelona ainda realizará alguns amistosos nos EUA antes da estreia oficial e Lewandowski espera ser aproveitado já no domingo, diante do arquirrival Real Madrid. “Deu muito trabalho para eu ingressar no Barcelona. Estou pronto para fazer parte deste clube, que tem uma história incrível e uma grande projeção por títulos conquistados”, disse. “Estou pronto para jogar o próximo jogo e contribuir com gols”, garantiu.

Lewandowski vinha trabalhando na reapresentação do Bayern de Munique antes de, finalmente, acertar a mudança de clube. Em Miami, também já treinou com os novos companheiros do clube espanhol e se coloca à disposição do técnico Xavi Hernández. Ele deve formar dupla ofensiva com o brasileiro Raphinha, que já marcou na estreia. O clube promete uma apresentação mais pomposa na Espanha, em agosto, quando terminar a pré-temporada.