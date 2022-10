Esporte Lewandowski comanda reabilitação do Barcelona com dois gols diante do Villarreal

Após dois tropeços seguidos, contra a Inter de Milão, complicando sua situação na Liga dos Campeões após empate por 3 a 3, e a derrota na clássico para o Real Madrid que custou a liderança do Campeonato Espanhol, o Barcelona se reencontrou com a vitória comandado pelo artilheiro Lewandowski. O holandês anotou duas vezes no triunfo por 3 a 0 sobre o Villarreal, no Camp Nou, nesta quinta-feira, que reduziu a distância para os merengues para três pontos.

Principal contratação para a temporada do time catalão, Lewandowski vem fazendo jus ao investimento do clube em um atacante de 34 anos. Na plenitude física, o experiente polonês vem fazendo a diferença no ataque do elenco comandado por Xavi. Em 14 jogos disputados, já foi às redes 16 vezes com os dois belos gols anotados nesta quinta. Além de ter dado três assistências. Levando em conta somente o Campeonato Espanhol, agora são 11 gols em 10 jornadas.

Os dois gols marcados pelo camisa 9 foram em um intervalo de cinco minutos. Aos 31 e aos 35 do primeiro tempo. O primeiro em bela trama da equipe que acabou com cruzamento de Jordi Alba da esquerda e belo giro para o centroavante “voar” na comemoração. Depois, ele fez uma pintura. Recebeu no bico da área, cortou a marcação e bateu colocado no ângulo de Rulli.

Ansu Fati, aproveitando rebote, definiu o triunfo e a reabilitação antes do intervalo, resgatando a paz no Barcelona. Os artilheiros do jogo foram substituídos ao mesmo tempo, no meio da etapa final, e deixaram o gramado sob intenso aplauso.

O brasileiro Raphinha, titular da seleção brasileira, foi um dos que entraram. Mas não teve muito tempo para mostrar seu futebol, atendendo pedido de Xavi e ajudando o Barcelona a manter a posse de bola e fazer o tempo passar, subindo para os 25 pontos, três atrás do Real Madrid.

No domingo, o time hospeda o Athletic de Bilbao antes da “decisão” da Liga dos Campeões, na qual precisa ganhar do classificado Bayern de Munique e torcer para a Inter de Milão não bater o lanterna e eliminado Victoria Plzen.

Outros dois jogos foram disputados no Campeonato Espanhol nesta quinta-feira. O Osasuna fez 1 a 0 no Espanyol, enquanto o Almería deixou a zona de rebaixamento ao fazer 3 a 2 no Girona em duelo de desesperados.