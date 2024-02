Esporte Leverkusen vence mais uma e continua invicto no Alemão; Kane marca em triunfo do Bayern

O Bayer Leverkusen conheceu a sua 16ª vitória, em 20 jogos, e se manteve na liderança do Campeonato Alemão ao derrotar o Darmstadt por 2 a 0, neste sábado, no Merck-Stadion. O time de Xabi Alonso continua invicto, mas continua sendo pressionado pelo Bayern de Munique, que bateu o Borussia Mönchengladbach por 3 a 1, com direito a gol de Harry Kane.

A vitória fez com que o Leverkusen continuasse na primeira posição, agora, com 52 pontos, dois atrás do Bayern de Munique. O Darmstadt, por sua vez, ficou na lanterna, com 11. O Borussia Mönchengladbach é o 13º, com 21.

Pelo lado do Leverkusen, quem brilhou foi o inglês naturalizado nigeriano Nathan Tella. Ele abriu o placar logo aos 32 minutos. O lateral recebeu de Alex Grimaldo e cabeceou para o fundo das redes. Pfeiffer e Karic responderam para o Darmstadt, mas sem sucesso.

No segundo tempo, Tella ampliou logo aos seis. Ele recebeu de Wirtz, dentro da área, e chutou cruzado para fazer 2 a 0. O gol acabou com qualquer ambição do lanterna empatar com o líder do campeonato. O Leverkusen soube administrar o resultado, não sofreu e confirmou mais uma vitória.

Já o Bayern de Munique sofreu um susto ao sair atrás do marcador frente ao Mönchengladbach, aos 34 minutos. Após falha do goleiro Neuer na saída de bola, Elvedi recebeu em liberdade e mandou para o gol. O empate ocorreu aos 44, com Pavlovic, que aproveitou a assistência de Thomas Müller para fazer 1 a 1. O campeão mundial com a seleção alemã chegou a marca de 500 jogos com a camisa da equipe bávara.

No segundo tempo, só deu Bayern. O goleiro Moritz Nicolas tentou impedir um cruzamento e soltou a bola na cabeça de Harry Kane, que fez o segundo aos 24. Mais tarde, aos 40, De Ligt confirmou o triunfo do time bávaro ao completar, de cabeça, um cruzamento de Sané.

Ainda neste sábado, o Stuttgart continuou firme no terceiro lugar ao derrotar o Freiburg (9º) por 3 a 1. Quem também venceu foi o Werder Bremen (8º), que bateu o Mainz (17º) por 1 a 0. Já o Bochum (14º) empatou por 1 a 1 com o Augsburg (12º).