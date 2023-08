Leverkusen goleia Mönchengladbach fora de casa e Dortmund fica no empate em Bochum

A rodada deste sábado do Campeonato Alemão foi de vantagem para os times visitantes. Fora de casa, o Bayer Leverkusen goleou o Borussia Mönchengladbach por 3 a 0 e o Wolfsburg passou pelo Colônia por 2 a 1, enquanto o Borussia Dortmund ficou no empate em 1 a 1 com o Bochum. Líder provisório da 2ª rodada, o Union Berlin passou pelo Darmstadt por 4 a 1.

Em Bochum, o Borussia Dortmund saiu atrás no placar com gol de Stoger no início da partida, mas buscou a reação fora de casa com Malen na segunda etapa e chegou a pressionar pela virada, com boas defesas de Riemann, mas o time de Edin Terzic ficou com o empate, o primeiro em toda a competição.

Na briga pela primeira posição, o Bayer Leverkusen passou sem dificuldade pelo Borussia Mönchengladbach por 3 a 0, com dois gols do atacante nigeriano Victor Boniface, e só não assumiu a liderança porque o Union Berlin também goleou fora de casa. O Bayern de Munique, atual campeão, joga no domingo e ainda pode tomar a primeira posição.

Também neste sábado, o Hoffenheim venceu o Heidenheim por 3 a 2 na Voith Arena e somou seus primeiros pontos na competição, no mesmo horário que o Wolfsburg passou pelo Colônia fora de casa e entrou na briga pela ponta. Único mandante a vencer até aqui, o Freiburg bateu o lanterna Werder Bremen por 1 a 0 no Europa-Park.

Na classificação do Campeonato Alemão, Union Berlin, Leverkusen, Wolfsburg e Freiburg têm seis pontos cada, com 100% de aproveitamento, mas vantagem para o clube da capital no saldo de gols. No domingo, ainda jogam Mainz e Eintracht Frankfurt, às 10h30, e Bayern de Munique contra o Augsburg, às 12h30.