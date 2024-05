Leverkusen abre boa vantagem na semifinal da Liga Europa e fica perto de vingança contra a Roma

O Bayer Leverkusen continua acumulando grandes resultados na temporada. O inédito campeão alemão fez 2 a 0 no jogo de ida das semifinais da Liga Europa, contra a Roma, no Estádio Olímpico, nesta quinta-feira, dando gigante passo para se vingar da eliminação da temporada passada para os italianos.

O time de Xabi Alonso, que assumiu a equipe alemã com a missão de salvá-la da queda na temporada passada e amargou eliminação também na semifinal da Liga Europa diante dos romanos, fez uma partida tranquila e superior na capital italiana. Com gols de Wirtz e Andrick, leva a possibilidade de até perder por uma gol daqui uma semana, que vai á decisão tentando novo título após dar a volta olímpica no Alemão.

Um ano após se encontrarem na mesma etapa da Liga Europa, com os italianos levando a melhor e se garantindo na decisão, Roma e Bayer Leverkusen se reencontraram em momento de mais equilíbrio, mas com os alemães mais eufóricos após a inédita conquista do Campeonato Alemão e com incrível invencibilidade de 46 jogos. A dona da casa está em quinto no Italiano e também em fase positiva sob a direção de Daniele De Rossi.

Depois de serem flagrados “comemorando” a passagem da Roma diante do Milan na etapa anterior, os jogadores do Bayer Leverkusen iniciaram a partida com sentimento de vingança. E nem as arquibancadas lotadas do Estádio Olímpico pareciam preocupar.

Repetindo o futebol vistoso e bastante ofensivo da conquista do Alemão, o Leverkusen parecia na BayArena. Soberano em campo após ver Lukaku carimbar o travessão, o time enfileirou chances de gols com somente 45 minutos. Fez apenas um, após falha do marcador. Karsdop recuou fraco, Grimaldo aproveitou e rolou para o jovem Wirtz anotar pela 18ª vez na temporada.

A Roma sentiu o gol e viu o Leverkusen cansar de perder chances claras. Frimpong, por exemplo, perdeu na pequena área. Em ataque raro, Pellegrini quase empatou no fim da etapa. As mãos na cabeça foram de lamentação pelo chute rente à trave.

No segundo tempo, a história seguiu semelhante. A Roma até lutava, mas a qualidade do oponente era flagrante. E um belo chute colocado de Andrick após grande troca de passes foi parar no ângulo de Svillar. Golaço. Jogadores do time italiano partiram para a briga enquanto os alemães comemoravam. Além de envolvidos, mostravam descontrole.

Com a paz restabelecida, o Leverkusen apenas administrou a gigante vantagem, enquanto a Roma pouco produziu para tentar reduzir o péssimo resultado. Al Shaarawy até recebeu belo passe para diminuir, mas o chute saiu travado e parou fácil nas mãos de Kovar. Ao apito final, o respeito prevaleceu, com rivais se abraçando e se cumprimentando.

No outro duelo de ida das semifinais, no Estádio Vélodrome, em Marselha, o Olympique saiu atrás da Atalanta, mas conseguiu buscar a igualdade por 1 a 1, deixando a série em aberto. Scamacca abriu o placar logo aos 11 minutos, mas Mbemba, em chute de fora da área, definiu o resultado.