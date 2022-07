Letícia Bufoni entra no livro dos recordes por conquistas nos X Games

A skatista Letícia Bufoni entrou para o Guinness World Records, o livro dos recordes, neste sábado. A brasileira foi incluída na publicação por dois feitos obtidos nos X Games, principal competição mundial de esportes radicais.

A primeira conquista se refere ao maior número de títulos na categoria feminina de street do X Games, com 5 títulos conquistados. Ela também integra o livro por ser a mulher com o maior número de medalhas no campeonato. São 12 no total, sendo seis de ouro, três de prata e três de bronze.

O último ouro foi conquistado na edição 2021 da competição. Na ocasião, ela quebrou seu próprio recorde pessoal. Bufoni foi homenageada neste sábado na atual edição do torneio, em San Diego, nos Estados Unidos.

A atual etapa marca o retorno da brasileira às competições. Aos 29 anos, ela tem reduzido nos últimos anos sua participação nas disputas para focar em projetos pessoais e profissionais. Em San Diego, ela compete pela primeira vez desde setembro de 2021.