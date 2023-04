Esporte Lesões e falta de efetividade no ataque preocupam Odair Hellmann no Santos

Se vem exibindo robustez na defesa nas últimas semanas, o Santos desanima seus torcedores com a baixa efetividade do seu ataque. O time da Vila Belmiro marcou apenas um gol nos últimos quatro jogos. A falta de eficiência no setor e a série de lesões são a grande preocupação do técnico Odair Hellmann, principalmente no Brasileirão.

Na competição de pontos corridos, o time disputou duas partidas. E ainda não balançou as redes. Nos jogos contra Grêmio e Atlético-MG, o Santos até foi melhor em campo durante boa parte destes confrontos, mas encontrou dificuldades para finalizar e levar perigo aos goleiros adversários.

As limitações do ataque santista, na avaliação de Odair, têm relação direta com a sequência de lesões do setor ofensivo. Principal atacante do time, Soteldo perdeu parte do Paulistão por conta de problema físico. Voltou na rodada de abertura do Brasileirão, contra o Grêmio, mas jogou poucos minutos porque foi expulso. Logo, foi desfalque contra o Atlético.

As lesões também atingiram Mendoza – que voltou diante do Botafogo-SP, na quarta, pela Copa do Brasil – Lucas Barbosa e Lucas Braga. Odair informou que Braga não deve voltar no fim de semana para o jogo contra o América-MG, no sábado, pelo Brasileirão.

“Púbis você sabe como é. Ele vinha em recuperação, a gente fez um planejamento, tentamos fazer o movimento da volta antes do jogo contra o Blooming, mas houve uma queda no processo (de reabilitação). Fizemos um planejamento e para dar um tempo e fortalecer o processo. Mas não conseguimos. Agora estamos retomando de novo”, disse o treinador, sem dar maiores detalhes sobre o estado físico de Lucas Braga. Quanto a Lucas Barbosa, também não há informações.

O treinador santista tem apostado em improvisos para encontrar soluções para o ataque, como fez diante do Blooming, no início do mês, pela Copa Sul-Americana. “Iniciamos o jogo contra o Blooming com dois meias abertos, porque as opções de jogadores de velocidade e de composição de ataque, com características típicas de atacantes, estavam todos fora. Quatro jogadores. E esses caras também não dão essa profundidade porque são meias que jogam abertos e que vão vir para dentro e vão dar posse de bola. Aí a gente perde profundidade e agressividade”, analisou.

Para o confronto de sábado, Odair tem quatro opções ofensivas, com características em comum, como Mendoza, Ângelo, Marcos Leonardo e Soteldo. Do quarteto, apenas o venezuelano tem maior versatilidade e atua em diferentes funções. Em comum, todos têm pouca profundidade em campo.

“O importante é que visualizamos isso e estamos tentando trabalhar da melhor forma possível. Se eu não for ter tempo para treino, vou fazer o posicional, tentar o lado contrário e fazer essa aproximação (dos meias). O importante é que a gente visualizou e estamos tentando melhorar”, afirmou Odair.