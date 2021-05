Lesionados, Daniel Alves, Luciano e Eder vão desfalcar o São Paulo

Daniel Alves, Luciano e Eder vão desfalcar o São Paulo nos próximos jogos. Os atletas foram examinados nesta sexta-feira e foram constatadas lesões, mas o departamento médico do clube não revelou o tempo para a recuperação. O certo é que todos não vão reforçar a equipe nos jogos mata-mata do Campeonato Paulista.

O trio sofreu lesões musculares durante o jogo com o Racing, quarta-feira, em Buenos Aires, pela terceira rodada da Copa Libertadores. O problema de Daniel Alves e Eder é na coxa direita, enquanto Luciano sofreu estiramento na coxa esquerda.

O elenco do São Paulo se reapresentou nesta sexta-feira pela manhã ao técnico Hernán Crespo, após folga na quinta-feira. Para o confronto com o Mirassol, domingo, fora de casa, válido pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, o treinador deverá levar uma equipe totalmente reserva.

Com 26 pontos ganhos, líder do Grupo B e dono da melhor campanha do Estadual, o São Paulo terá uma maratona de jogos nos próximos dias com jogos do Estadual e também da Copa Libertadores, competição na qual também está em posição confortável.

Depois do jogo com o Mirassol, O São Paulo volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Rentistas, do Uruguai, em duelo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Na sexta-feira, o compromisso é contra a Ferroviária, pelas quartas de final do Paulista. Em caso de vitória, volta a jogar domingo pela semifinal.

Na outra semana, o desafio será o Racing, dia 18, e os dois jogos finais do Paulistão, caso tenha conseguido a classificação, nos dias 20 e 23. Resta saber se Daniel Alves, Luciano e Eder terão condições de jogo.