Lesionada, Damiris fica fora do Pré-Mundial de basquete; Aline Moura é convocada

A ala-pivô Damiris Dantas, do Minnesota Lynx, da WNBA, a liga de basquete dos Estados Unidos, não estará no Pré-Mundial, de 10 a 13 de fevereiro, em Belgrado, na Sérvia. A jogadora, convocada em janeiro pela comissão técnica da seleção brasileira, não se recuperou de lesão sofrida em dezembro – uma fratura por stress no pé direito – e após análise do médico Paulo Szeles, em conjunto com a equipe americana, optou-se por sua dispensa médica. Para a sua vaga, a também ala-pivô Aline Moura foi chamada.

Em setembro do ano passado, Damiris teve uma lesão de Lisfranc no pé direito, que é quando um ligamento da região é rompido. Optou por um tratamento conservador e vinha se recuperando. Em dezembro, teve uma nova lesão, no mesmo pé: um começo de fratura por stress, que retardou o seu processo de recuperação.

Importante no planejamento da comissão técnica, Damiris foi convocada e acompanhada diariamente pelos departamentos médicos na esperança de que pudesse se recuperar para jogar o Pré-Mundial em fevereiro, o que não foi possível após a última avaliação nesta semana.

“Ela foi avaliada pelo Minnesota Lynx nesta semana e após isso foi constatado que a evolução tida não foi a suficiente para que ela pudesse estar em quadra com a seleção nesse Pré-Mundial. Apesar dos esforços do nosso departamento médico, dela, das nossas fisioterapeutas, ela ainda tem limitações que não a deixariam estar no nível necessário para um Pré-Mundial nas próximas semanas”, explicou Szeles.

Com a saída de Damiris, a seleção feminina se apresenta no próximo dia 1.º de fevereiro e viaja direto para a Sérvia, onde trabalhará no Vizura Sports Center. A entrada na bolha da Fiba para a competição diante da Sérvia, Austrália e Coreia do Sul será no dia 7. A estreia acontece no dia 10 diante das australianas. No dia 12, a rival será a Coreia do Sul. E o Brasil fecha sua participação no dia 13 contra as donas da casa.

Pelo formato de disputa, Brasil, Sérvia e Coreia do Sul brigam por duas vagas no Mundial da Austrália, em setembro. As australianas, por serem anfitriãs, jogam o Pré-Mundial, mas já estão previamente classificadas para o torneio.