Esporte Lesão no olho tira Ederson de último jogo do City no Inglês e da final da Copa da Inglaterra

O goleiro Ederson vai ficar fora dos dois jogos decisivos que finalizam a temporada do Manchester City. O brasileiro sofreu uma pequena fratura na região do olho na partida em que sua equipe venceu o Tottenham neste meio de semana e precisou ser substituído no segundo tempo. “A lesão impedirá que Ederson participe dos jogos restantes da temporada 2023-24”, informou o clube.

O jogador passou por exames nesta quinta-feira e a contusão foi constatada. Para essas duas partidas, o técnico Pep Guardiola vai escalar o goleiro Stefan Ortega, que participou de parte do confronto com o Tottenham.

O lance que originou a contusão no goleiro aconteceu no segundo tempo. O brasileiro saiu para interceptar um cruzamento da direita e foi atingido por Cristian Romero. Ele precisou de atendimento médico, mas ainda continuou na partida. Minutos depois, o treinador optou pela substituição.

Irritado por ter de deixar o confronto (com o triunfo o City assumiu a liderança do Inglês a uma rodada do fim do torneio), Ederson sequer cumprimentou Guardiola.

No jogo, diante da pressão do Tottenham pelo empate, Ortega fez defesas importantes em chutes de Kulusevski e de Son Heung-Min. O City se prepara agora para dois confrontos decisivos.

Líder do Campeonato Inglês com 88 pontos, a equipe de Manchester recebe o West Ham neste domingo, jogando em casa. Uma vitória garante o tetracampeonato da competição. No dia 25 deste mês, o City terá a final da Copa da Inglaterra pela frente. O desafio vai ser diante do seu maior rival: o Manchester United.