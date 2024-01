Esporte Lesão no joelho tira Luisa Stefani do WTA de Brisbane e adia estreia na temporada 2024

Uma lesão vai adiar a estreia de Luisa Stefani nas quadras em 2024. Por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais nesta quarta-feira, a tenista disse que vai precisar ficar fora do WTA 500 de Brisbane por causa de um desconforto no joelho direito. Ela jogaria a competição ao lado de Ingrid Martins e a dupla estava cotada como uma das favoritas ao título.

“Infelizmente não venho com ótimas notícias. Precisei me retirar aqui de Brisbane por causa de um desconforto no joelho direito. Estava super animada de começar a temporada aqui na Austrália, ainda mais com a “Gri” (Ingrid Martins). Vínhamos treinando super bem, mas nos últimos três, quatro meses, não estava me sentindo perto da minha melhor forma física”, afirmou a tenista.

Na continuação do vídeo, a tenista fala da tristeza de ficar fora do torneio por causa de um problema de ordem física, mas afirmou que a sua equipe vem tratando do caso com cuidado para que ela possa voltar logo às quadras.

“Fico bem chateada por essa situação de não estar 100% para começar este ano. Mas olhando pelo lado positivo, os exames mostraram que não é uma lesão séria, e eu tenho uma baita equipe de profissionais”, afirmou.

Com o adiamento da sua estreia nas quadras, Luísa disse no vídeo que vai centrar foco em sua recuperação juntamente com seu estafe. “Eles estão me ajudando na recuperação, nos exames, nas decisões para poder voltar a competir firme e forte nas próximas semanas.”

Esta não é a primeira vez que Luisa Stefani tem problemas com o joelho direito. Em 2021, ela sofreu um rompimento do ligamento de seu joelho direito e precisou ser submetida a uma cirurgia nos Estados Unidos.

Pelo torneio, Luisa Stefani e Ingrid Martins entrariam em quadra nesta quarta-feira para enfrentar a dupla formada por Magda Linette, da Polônia, e Bernarda Pera, dos Estados Unidos.