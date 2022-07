Lesão de Miranda pode obrigar São Paulo a ter dois zagueiros contra o Fluminense

O técnico Rogério Ceni poderá alterar a tática do São Paulo atuar na partida deste domingo, às 16 horas, diante do Fluminense, no Morumbi, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caso Miranda não se recupere das dores que forçaram sua substituição na vitória sobre o Palmeiras, quarta-feira, no Allianz Parque, o treinador poderá escalar a equipe com apenas dois zagueiros (Diego Costa e Léo).

Miranda, de 37 anos, voltou a sentir dores no adutor da coxa esquerda, que já o incomodaram na partida de domingo passado, no Mineirão, frente ao Atlético-MG. Se repetir o que fez no clássico com o Palmeiras, Ceni poderá colocar Nikão, reforçando o meio de campo. O atleta vem de lesão e necessita de uma sequência de jogos para readquirir a forma física.

Outra opção do treinador são-paulino é escalar mais uma vez o lateral Rafinha improvisado na zaga ou utilizar o jovem Luisão, que teve feito bons jogos pela equipe principal.

SARA

O Norwich, time da segunda divisão da Inglaterra, anunciou oficialmente a contratação do meia Gabriel Sara. Pela transação, o São Paulo vai receber 9 milhões de libras (cerca de R$ 60 milhões).

“Fui muito feliz no São Paulo. Vou sempre lembrar que o São Paulo mudou totalmente a minha vida e a vida da minha família. O São Paulo foi minha vida e vai continuar sendo minha vida. É o sentimento de família. Se o São Paulo está bem, eu vou estar sempre bem. Eu vou, mas se Deus quiser volto para realizar mais alguns sonhos”, disse o jogador, de 23 anos, que marcou 17 gols, em 114 jogos.