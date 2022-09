Lesão de Fernández pode abrir caminho para 1° jogo de Luan como titular no Santos

Rodrigo Fernández deixou o jogo contra o Goiás ainda no primeiro tempo, com um problema muscular na coxa. Com dores, deu lugar para Luan na Vila Belmiro. O ex-jogador do Corinthians teve apresentação discreta, mas pode ganhar sua primeira chance desde o início contra o Ceará, no Castelão, caso o técnico Lisca opte por uma escalação mais ofensiva no domingo.

Ocupando o 10° lugar no Brasileirão, o Santos precisa recuperar os pontos perdidos na Vila Belmiro em derrota por 2 a 1 com o Goiás na visita ao desesperado time cearense, que não vence há seis rodadas e beira a zona de rebaixamento. Lisca está usando a semana livre para testes.

Exames detectaram uma lesão parcial do músculo reto femoral da coxa direita de Fernández. Apesar de ser um guerreiro, o uruguaio não deve ser relacionado para a próxima rodada e Luan tem concorrência de Camacho – já substituiu Fernández contra o Cuiabá, mas naquele jogo o meia-atacante não foi relacionado por causa de uma virose.

Desde a chegada ao Santos, Luan entrou em dois jogos, contra o América-MG e agora diante do Goiás. Ainda ficou no banco contra o São Paulo. Querendo “mostrar serviço”, ele espera ganhar a primeira chance desde o início no Castelão.

Para dar a volta por cima no Brasileirão, Lisca sabe que precisa melhorar o desempenho longe de casa e mexeria na estrutura da equipe em caso de escolha a Luan, com o argentino Carabajal dividindo as funções de marcação com Vinícius Zanocelo, sendo auxiliados de Lucas Braga.

Os trabalhos da semana vão definir a postura que o técnico tomará. A torcida reclamou do time na derrota em casa por 2 a 1 ao Goiás e criticou Vinícius Zanocelo, que também corre o risco de perder a posição caso Lisca opte por ceder à pressão.