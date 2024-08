León Marchand conquista 4º ouro em Paris na natação e bate recorde olímpico de Phelps

O francês León Marchand não cansa de surpreender os fãs da natação nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Nesta sexta-feira, ele conquistou a sua quarta medalha de ouro, desta vez competindo nos 200m medley e ainda bateu o recorde olímpico de Michael Phelps registrado em Pequim-2008 (1min54s23).

O público que lotou o pavilhão do La Défense vibrou quando o fenômeno francês fechou a prova com o tempo de 1min54s06. O segundo lugar e a medalha de prata ficaram com o britânico Duncan Scott, 1min5s31. Completando o pódio, o chinês Shun Wang, arrebatou o bronze (1min56s00).

A performance de Marchand realmente impressiona. Foram quatro ouros em quatro provas disputadas e quatro recordes olímpicos superados. Detentor do recorde mundial dos 400m medley, ele pode aumentar sua coleção de medalhas em Paris. No domingo, esse fenômeno da natação cai na água nos 4x100m medley.

Chamado por muitos de “Phelps francês”, ele já havia sido campeão nos 400m medley. Depois, foi o primeiro nos 200m borboleta, com 1min51s21, superando o húngaro Kristof Kilaf, prata com 1min51s75 e o canadense Ilya Kharun, bronze ao bater em 1min52s80.

Imparável, Marchand voltou à piscina para celebrar novo recorde olímpico com o ouro nos 200m peito, com 2min05s85, na frente do australiano Zac Stubblety-Cook, prata com 2min06s79, e do holandês Caspar Corbeau, que levou o bronze ao nadar em 2min07s90.

A prova dos 50m masculino também teve definição de pódio nesta sexta-feira. O australiano Cameron McEvoy venceu a disputa da prova mais rápida da natação com o tempo de 21s25. Apesar do bom desempenho, a performance não foi suficiente para bater o recorde obtido pelo brasileiro Cesar Cielo, dono da melhor marca mundial obtida em 2009 (20s91).

A prata ficou com o britânico Benjamin Proud, que cruzou a piscina em 21s30, enquanto o francês Florent Manaudou levou a medalha de bronze (21s56) fazendo a festa da torcida local.

Completando o dia de finais, a australiana Kaylee McKeown não deu chances às concorrentes. O tempo de 2min03s73 rendeu, além do ouro, também o recorde olímpico. A americana Regan Smith cravou 2min04s26 e levou a prata, enquanto Kylie Masse, do Canadá, completou o pódio com 2min05s57.