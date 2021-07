Esporte Léo Pereira cita conversas com Felipão após vitória do Grêmio no Equador

Após nove jogos, o Grêmio enfim voltou a vencer na temporada, ao visitar a LDU (EQU), nesta terça-feira, e marcar 1 a 0, em Quito, pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Autor do gol gremista, o jovem Léo Pereira citou as orientações de Luiz Felipe Scolari como fundamentais pelo resultado.

Léo Pereira disse que o treinador tem conversado bastante com o elenco e treinado jogadas como a que resultou no gol nesta noite. Ele ainda falou da alegria em balançar as redes pela primeira vez no campeonato.

“Agradecer a Deus pelo gol. A equipe vem trabalhando bastante forte com o treinador, ele vem falando bastante para nós. Treinamos bastante para esses movimentos. O Jean teve a felicidade de me achar e fico feliz com esse gol”, disse o atacante na saída do gramado.

Em campo, o Grêmio sofreu para vencer a LDU. Tanto é que o goleiro Gabriel Chapecó foi bastante exigido e evitou com que o time equatoriano vencesse até mesmo por um placar elástico. Sobressaiu a marcação e a efetividade do time brasileiro até o apito final.

Os times voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, às 19h15, na Arena, em Porto Alegre (RS). O Grêmio precisa de um simples empate para garantir vaga nas quartas de final. Se perder por 1 a 0, a vaga será definida na cobrança de pênaltis.