Léo Gamalho marca dois gols e na vitória do Coritiba sobre o Brasil na Série B

Com dois gols do artilheiro Léo Gamalho, o Coritiba venceu o Brasil, por 2 a 0, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas, pela 17ª rodada, e passou provisoriamente o Náutico na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B.

Melhor visitante – cinco vitórias, dois empates e duas derrotas -, o Coritiba chegou aos 33 pontos e deixou para trás o Náutico, que entra em campo ainda nesta quarta-feira, contra o Sampaio Corrêa. Por outro lado, o Brasil acumula cinco jogos sem vencer e segue na lanterna, com 12.

A qualidade técnica fez a diferença no primeiro tempo. O Brasil começou mais agressivo, mas não conseguia acertar o último passe e abusava dos cruzamentos. Aos poucos, o Coritiba foi equilibrando as ações e abriu o placar aos 24 minutos. Rafinha lançou, Léo Gamalho dominou e bateu na saída do goleiro.

O panorama não mudou depois do intervalo. Diante de um Brasil bastante nervoso e que pouco ameaçou Wilson, o Coritiba teve espaço nos contra-ataques até liquidar o jogo aos 42 minutos, quando Igor Paixão foi derrubado dentro da área. Léo Gamalho deslocou Matheus Nogueira e marcou seu nono gol na Série B, ficando a um do artilheiro Edu, do Brusque.

O Brasil volta a campo no domingo, contra o Botafogo, às 18h15, no Engenhão, no Rio. Um dia antes, no sábado, o Coritiba encara o CSA, às 16h30, no Rei Pelé, em Maceió. Os jogos são válidos pela 18ª rodada, a penúltima do primeiro turno.

FICHA TÉCNICA

BRASIL DE PELOTAS 0 X 2 CORITIBA

BRASIL DE PELOTAS – Matheus Nogueira; Oliveira, Arthur, Alan Dias e Paulinho; Denilson (Rômulo), Wesley e Renatinho; Fabrício (Ramon), Júnior Viçosa e Netto (Luiz Fernando). Técnico: Cléber Gaúcho.

CORITIBA – Wilson; Natanael, Henrique, Nathan Ribeiro e Guilherme Biro; Matheus Sales, Val (Willian Farias) e Rafinha (Gustavo Bochecha); Guilherme Azevedo (Waguininho), Léo Gamalho e Igor Paixão (Valdeci). Técnico: Gustavo Morínigo.

GOLS – Léo Gamalho, aos 24 minutos do primeiro tempo e aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Fábio Augusto Santos Sá Júnior (SE).

CARTÕES AMARELOS – Denilson e Renatinho (Brasil); Guilherme Biro e Igor Paixão (Coritiba).

LOCAL – Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).