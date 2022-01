Léo Baptistão antecipa volta aos treinos para ser centroavante que Santos procura

O atacante Léo Baptistão sabe que está em dívida com o Santos e quer fazer valer o investimento do clube nesta temporada. Com a diretoria atrás de um centroavante, ele antecipou a volta aos treinos para se colocar à disposição de Fábio Carille como o 9 tão procurado.

O jogador chegou ao Santos no segundo semestre de 2021 sob a bênção de Neymar, que profetizou que o amigo “faria muitos gols pelo Peixão.” Léo Baptistão começou chamando a atenção pela movimentação e espírito de luta em campo. Mas não conseguiu concretizar a profecia do astro de balançar as redes.

Foram apenas oito jogos, nenhum gol anotado e lesão na panturrilha que atrapalhou os planos ao tirá-lo de campo pelo restante da temporada. Nesta terça-feira ele usou seus Stories do Instagram para mostrar que já aprimora o físico no CT Rei Pelé.

A reapresentação do Santos está marcada para domingo e o clube voltará carente na função de centroavante. Diego Tardelli foi dispensado, Raniel emprestado ao Vasco e Marcos Leonardo ainda não renovou contrato. As opções para Carille serão o jovem Ângelo e Rwan, ainda na Copinha.

Léo Baptistão quer aproveitar a brecha e maior experiência para ganhar nova chance. Marinho, nos planos do Internacional, Lucas Braga e Marcos Guilherme são atacantes de beira de campo.

Até agora, o clube santista anunciou apenas as chegadas do zagueiro Eduardo Bauermann e do meia Bruno Oliveira. Negociou com Richard, Rodriguinho e Nathan, mas não concretizou a contratação. Mesmo uma troca com o Corinthians para trazer Luan acabou esfriando.