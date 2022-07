Leila rebate críticas e diz que Verón foi negociado ‘pelo valor dele hoje’

Negociado com o Porto na semana passada por R$ 57 milhões, o atacante Gabriel Verón teve seus direitos transferidos ao clube português “pelo valor dele hoje”, e não pelo potencial do jogador, disse nesta terça-feira a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. A dirigente afirmou ainda que o negócio foi a melhor escolha tanto para o clube quanto para o atleta.

Os valores envolvidos na transferência foram considerados baixos por uma parte da torcida do Palmeiras, uma vez que Gabriel Verón tem apenas 19 anos e, há menos de três, foi eleito o melhor jogador do Mundial Sub-17 com a seleção brasileira. Leila, porém, discorda da avaliação e considera o investimento feito pelo Porto justo.

“Se ele pudesse ser vendido por mais, pode ter certeza absoluta que ele teria sido vendido. Eu jamais prejudicaria um ativo do Palmeiras. O Verón foi vendido pelo valor dele hoje, porque o futebol é hoje. O que foi há dois anos e meio atrás… Meu caro, eu já tive 20 anos, eu não tenho mais. O que interessa é hoje, eu ganho campeonato hoje, eu vendo hoje. Se no passado ele valia mais, ele não estava à venda. Hoje, o valor dele é esse. Daqui a um ano, dois anos, pode ser outro. Mas a gente tem que avaliar o mercado atual”, disse a dirigente, após participar de uma reunião de clubes na sede da CBF, no Rio.

“Há dois anos e meio nós fomos campeões mundiais e ele foi eleito o melhor jogador, e aí valoriza, óbvio. Hoje, em virtude de lesões, de não ter participado de muitos jogos, de ter uma vida extracampo meio difícil, complicada, o melhor para o atleta e para o Palmeiras foi negociá-lo, eu não tenho dúvida. Eu torço para que ele faça muito sucesso na Europa”, pontuou Leila.

Mesmo sem citar nomes ou posição, a presidente do Palmeiras afirmou ainda que o clube pode trazer algum reforço na atual janela de transferências. “O Palmeiras está sempre aberto a oportunidades, e estamos em busca de reforços para nosso time ficar cada vez mais forte.”