Leila Pereira reclama de valores inviáveis do mercado:’Não quebrarei o Palmeiras’

Leila Pereira não se cansa de dizer que prepara o Palmeiras para ganhar o Mundial dos Emirados Árabes Unidos, em fevereiro. A chegada de um centroavante é a peça que falta para o elenco de Abel Ferreira. Nesta quarta-feira, a presidente do clube mais uma vez reclamou dos altos preços do mercado na busca por um camisa 9 e garantiu que não vai fazer loucuras e “quebrar o Palmeiras.”

“Os valores que nos chegam são inviáveis para o futebol brasileiro. Não vou sacrificar o Palmeiras pagando um valor que acho incompatível. Não estou dizendo que não vou investir”, afirmou a dirigente, descartando loucuras.

“Estamos fazendo mudanças no elenco do Palmeiras, estamos em busca de reforços, mas sempre com responsabilidade financeira. Vou ser bem clara: eu não vou quebrar o Palmeiras. Enquanto eu for presidente do Palmeiras, isto não vai acontecer.”

O Palmeiras trouxe até o momento poucos nomes. Mas os reforços, por enquanto, são apenas reposição dos jogadores que se despediram. Rafael Navarro veio para a vaga de Willian Bigode, Marcelo Lomba assume a reserva que era de Jaílson, e Atuesta herda a vaga de Felipe Melo.

Leila Pereira pediu calma aos palmeirenses e revelou que não desistirá de deixar o elenco ainda mais forte. Por fim, mandou o recado que todos esperavam: “Nosso foco é o bicampeonato mundial. Vamos fortes! Estou muito confiante, estamos focados para isso.”