Leicester x Tottenham é 4° jogo do Inglês adiado por casos de covid-19 nos times

O assustador crescimento dos casos de covid-19 entre os jogadores dos clubes da elite da Inglaterra agora chegou ao elenco do Leicester. Sem “time” para escalar diante do Tottenham nesta quinta-feira, o clube solicitou o adiamento da partida marcada para o King Power Stadium e foi atendido pela Premier League, que administra o Campeonato Inglês. Foi o terceiro jogo remarcado somente nesta rodada e o quarto da competição por causa da epidemia.

“Partida no King Power Stadium desativada devido a um aumento de casos positivos de covid-19 no time do Leicester”, informou a Premier League. Logo, o Tottenham também anunciou a seus torcedores. “Podemos confirmar que o jogo de hoje em Leicester City foi adiado após uma reunião do Conselho da Premier League esta manhã”, informou.

Brentford x Manchester United e Burnley x Watford também já haviam sido adiados nesta 17ª rodada por causa do surto de covid-19 nos jogadores e comissão técnica dos times visitantes. O próprio Tottenham já havia sofrido com o problema na rodada passada. Sem jogadores suficientes para escalar, acabou não enfrentando o Brighton, fora de casa.

Assim como havia ocorrido com outros times, entre eles o Manchester United, a Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido também fechou o campo de treinamento da primeira equipe do Leicester, para ajudar a conter o surto.

“A Premier League entende que esta decisão (adiar a partida) irá decepcionar e frustrar os fãs que deveriam comparecer ao jogo desta noite e pede desculpas pelo transtorno e perturbação causados em tão curto prazo.”

O Conselho da entidade avalia as solicitações de adiamento de partidas caso a caso, com base nas regras existentes e nas orientações emitidas para todos os clubes. Também considera os riscos mais amplos para os adversários e outras pessoas com as quais o clube possa entrar em contato.

“Com a saúde e o bem-estar de todos os jogadores e equipe como prioridade, e à luz do recente aumento de casos da covid-19 em todo o país, a Premier League reintroduziu Medidas de Emergência”, afirmou. “Isso inclui protocolos como testes mais frequentes, uso de coberturas faciais em ambientes fechados, observação do distanciamento social e limitação do tempo de tratamento.”