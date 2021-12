Esporte Leicester goleia e encosta no G-6; West Ham empata e é 4º do Campeonato Inglês

Campeão da temporada 2015/2016, o Leicester não tomou conhecimento do Newcastle e venceu por sonoros 4 a 0, na manhã deste domingo. Ainda pela 16ª rodada, Burnley e West Ham ficaram no empate sem gols, enquanto o Crystal Palace bateu o Everton por 3 a 1.

No Leicester Stadium, o time da casa dominou do início ao fim. O primeiro tempo foi um pouco mais equilibrado, com Tielemans, de pênalti, abrindo o marcador aos 38 minutos.

Na etapa complementar, o Leicester foi muito superior e transformou o Newcastle em presa fácil. O time mandante fez logo mais três, marcados por Daka, Tielemans e Maddison.

Com o resultado, o Leicester subiu para a oitava posição, com 22 pontos, contra dez do Newcastle, na penúltima colocação. O Arsenal está em sexto, dentro da zona da Liga Europa, com 26.

Mais dois jogos foram realizados neste domingo. No Turf Moor, Burnley e West Ham ficaram no empate sem gols, melhor para o time visitante, que ficou em quarto, com 28 pontos, na zona da Liga dos Campeões. O Burnley é o 18º, na zona de rebaixamento, com 11.

Por fim, o Crystal Palace venceu o Everton por 3 a 1, com gols de Gallagher, duas vezes, e Tomkins – Rondon diminuiu -, e subiu para a 12ª colocação do Campeonato Inglês, com 19. Seu rival ficou em 14º, com 18.