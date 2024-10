Esporte Leclerc vence com dobradinha da Ferrari no GP dos Estados Unidos de F-1; Verstappen é 3º

Charles Leclerc confirmou a expectativa sobre o bom ritmo da Ferrari ao vencer o Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1, com dobradinha da escuderia italiana, já que Carlos Sainz ficou em segundo. Lando Norris cruzou em terceiro, mas sofreu uma punição de cinco segundos por ter ultrapassado os limites de pista, na visão dos comentários, e caiu para quarto. Com isso, Max Verstappen completou o pódio.

O monegasco, que fez uma corrida beirando à perfeição, conquistou a sua terceira vitória na temporada e a oitava na carreira. A Ferrari também comemorou a dobradinha de número 87 na história.

Destaque também para os novatos. Liam Lawson, em sua volta à RB, terminou em nono lugar, enquanto Franco Colapinto, da William, pontuou ao ficar em décimo. A corrida ainda teve Oscar Piastri, em quinto, George Russell, em sexto, Sergio Pérez, em sétimo, e Nico Hulkenberg, em oitavo.

Com o terceiro lugar, Verstappen chegou a 354 pontos, abrindo 57 de Norris, que está cada vez mais distante do sonho em conquistar o título da F-1. Leclerc é o terceiro, com 275, seguido por Piastri, com 247, e Sainz, com 215. No Mundial de Construtores, a McLaren lidera com 544, contra 504 da Red Bull, muito pelas atuações abaixo de Pérez. A Ferrari tem 496.

A corrida começou com uma largada emocionante. Norris acabou empurrado para a fora da pista em um disputa com Verstappen e acabou perdendo várias posições no grid. Leclerc, que ficou observando tudo, se aproveitou da briga entre o piloto da Red Bull e o da McLaren para assumir o primeiro lugar. Sainz também tentou pegar o embalo, mas teve as ‘portas fechadas’ pelo tricampeão.

Na terceira volta, Hamilton, que havia superado cinco posições na largada, apesar de ter saído no final da fila, sofreu um acidente semelhante ao de Russell no treino classificatório e não conseguiu mais tirar o carro da brita. Com isso, o safety car acabou sendo acionado.

Quando a corrida foi retomada, a briga pelas primeiras colocações acabou esfriando, até as paradas para o box. A Ferrari trabalhou muito bem e conseguiu colocar Sainz na frente de Verstappen. Já a McLaren postergou a parada e resolveu fazer uma estratégia diferente das demais.

Norris voltou atrás de Verstappen e, com pneus mais novos, conseguiu pressionar o holandês, que se defendeu de todas as maneiras. O piloto da McLaren foi até o limite e conseguiu fazer a ultrapassagem. O tricampeão ainda deu o contragolpe, mas não teve ritmo para recuperar a posição.

Mas a ultrapassagem não teve um resultado efetivo para Norris, que acabou levando uma punição de cinco segundos dos comissários, que entenderam que o piloto da McLaren ultrapassou os limites de pista em mais de três oportunidades durante a corrida. Com isso, acabou perdendo o terceiro lugar para o holandês.

Mais atrás, Pérez fez mais uma partida apática e, para coroar, foi ultrapassado por Russell na volta final e terminou em sétimo lugar. Na liderança, Leclerc cruzou a bandeira com extrema tranquilidade.

Confira o resultados do GP dos Estados Unidos de F-1:



1.º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1h35min09s639

2º – Carlos Sainz (ESP/Ferrari), a 8s562

3.º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 19s412

4.º – Lando Norris (ING/McLaren), a 20s354

5.º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 21s921

6º – George Russell (ING/Mercedes), a 56s295

7º – Sérgio Perez (MEX/Red Bull), a 59s072

8.º – Nico Hulkenberg (ALE/Haas), a 62s957

9º – Liam Lawson (NEO/RB), a 70s563

10.º – Franco Colapinto (ARG/Williams), a 71s979

11.º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 79s782

12.º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 90s558

13.º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 1 volta

14.º – Yuki Tsunoda (JAP/RB), a 1 volta

15.º -Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1 volta

16.º – Alexander Albon (TAI/Williams), a 1 volta

17.º – Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), a 1 volta.

18.º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 1 volta

19.º – Ghuanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), a 1 volta

Não completou: Lewis Hamilton (ING/Mercedes).