Leclerc surpreende McLaren e conquista o GP da Itália de F-1 com estratégia perfeita da Ferrari - O Liberal

Charles Leclerc é o vencedor do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. O monegasco conquistou um triunfo surpreendente no circuito de Monza graças à uma estratégia perfeita da Ferrari, que apostou em apenas uma parada e conseguiu colocar um de seus pilotos no lugar mais alto do pódio. Carlos Sainz foi o quarto, atrás da dupla da McLaren – Oscar Piastri e Lando Norris, que conseguiu fazer a volta mais rápida no último instante.

Esta foi a segunda vitória de Leclerc na temporada e a sétima da carreira. A primeira foi em casa, no GP de Mônaco. Desta vez, a vitória acontece na casa da Ferrari para a alegria dos torcedores que lotaram o circuito de Monza, onde o monegasco já havia vencido, em 2019.

Lewis Hamilton foi o quinto, seguido por Max Verstappen, que fez uma corrida discreta neste domingo, George Russell e Sérgio Pérez. O mexicano ficou novamente atrás de seus principais adversários. Completaram o top-10: Kevin Magnussen, da Haas, e Alexander Albon, da Williams.

O início do GP da Itália foi eletrizante. Após várias largadas frustrantes, Norris enfim parecia estar dando conta do recado. Ele conseguiu defender a posição em um primeiro momento e indicou que dispararia na frente, mas acabou baixando a guarda ainda na primeira volta e viu seu companheiro de equipe, Piastri, ultrapassá-lo com uma bela manobra. O susto foi tanto que o britânico acabou sendo superado também por Leclerc.

A primeira volta ainda teve Russell saindo da pista após uma briga com os pilotos da Ferrari. O piloto da Mercedes acabou acertando uma barreira de proteção e precisou trocar o bico do carro, o que o fez despencar na classificação. O início tenso ainda gerou punições para Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg, além do abandono de Yuki Tsunoda.

Diferente das corridas anteriores, onde mostrou estar sereno e focado em seus objetivos, Norris indicou sinais de nervosismo. Ao ser chamado para o box, o britânico precisou frear em cima da linha e acertou um placa localizada na entrada do pit stop. Por sorte, não afetou a estrutura do carro e ainda conseguiu dar um undercut para cima de Leclerc.

Apostando em uma estratégia diferente da maioria dos pilotos, a Red Bull retardou a parada de Verstappen e Pérez e repetiu o composto de pneus quando realizou a primeira troca. Para piorar, errou ao mexer no carro do holandês, que foi flagrado dando socos na direção ao mesmo tempo que saia do box. Já a McLaren deu luz verde para uma disputa de posições entre Piastri e Norris.

O britânico, no entanto, errou e viu seu companheiro de McLaren disparar na ponta. Russell e Pérez também trabalharam uma batalha interessante, mas o mexicano fechou a porta e fez com que o piloto da Mercedes saísse da pista novamente. Mais tarde, o piloto da Red Bull acabou sendo ultrapassado.

Em uma tentativa de ganhar a corrida, a Ferrari resolveu não fazer a segunda parada. Sainz tentou segurar os pilotos da McLaren, mas foi ultrapassado com certa facilidade. Leclerc, no entanto, estava muito à frente, conseguiu sustentar a posição e conquistar uma vitória surpreendente neste domingo.

Confira o resultado do GP da Itália de F-1:

1º – Charles Leclerc (MON/Ferrari)1h14min40s727

2º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 3s035

3º – Lando Norris (ING/McLaren), a 6s671

4º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), a 15s776

5º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 23s778

6º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 37s727

7º George Russell (ING/Mercedes), a 40s199

8º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 53s106

9º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 57s874

10º – Alexander Albon (TAI/Williams), a 66s852

11º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 68s077

12º – Daniel Ricciardo (AUS/RB), a 77s243

13º – Franco Colapinto (ARG/Williams), a 80s657

14º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 1 volta

15º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1 volta

16º – Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), a 1 volta

17º – Nico Hülkenberg (ALE/Haas), a 1 volta

18º – Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), a 1 volta

19º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1 volta

Não completou: Yuki Tsunoda (JAP/RB).