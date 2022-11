Leclerc pensa em nova estratégia para GP de Abu Dabi: ‘Ser mais agressivo’

Terceiro colocado no treino classificatório que definiu o grid de largada para o GP de Abu Dabi neste sábado, o piloto ferrarista Charles Leclerc já traçou a estratégia a ser usada para tirar a desvantagem do mexicano Sérgio Pérez, rival na luta pelo título do vice-campeonato da Fórmula 1 e que vai largar na primeira fila.

“Teremos que ter um ritmo mais forte na corrida. Isso vai nos obrigar a tentar ser mais agressivos na prova para ficar à frente de Pérez e alcançar o vice-campeonato”, comentou Leclerc.

Na classificação, Sérgio Pérez e Charles Leclerc aparecem empatados com 290 pontos. O piloto da Ferrari, porém, leva vantagem no critério de desempate por ter obtido mais vitórias na temporada (três contra duas do rival mexicano).

Sobre o seu desempenho no treino classificatório, Leclerc disse que a terceira posição foi correta e concordou com o melhor desempenho dos carros da Red Bull em Abu Dabi.

“A Red Bull apresentou um ritmo melhor e esteve mais rápida do que a Ferrari. Mas ainda assim, estamos em uma boa posição no grid. Vai ser uma disputa apertada, com toda a certeza”, concluiu.