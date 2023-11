Leclerc lamenta batida na volta de apresentação em Interlagos: ‘Desapontado’

Charles Leclerc viveu uma tarde para esquecer no Autódromo de Interlagos neste domingo, no GP de São Paulo de Fórmula 1. O piloto da Ferrari perdeu o controle do carro e bateu ainda na volta de apresentação, precisando abandonar a prova antes mesmo da largada.

Enquanto seus adversários estavam na pista, o monegasco lamentou o incidente nas redes sociais. “Decepcionado para dizer o mínimo. Perdi o sistema hidráulico e a potência do motor na volta de apresentação. Isso dói”, escreveu Leclerc, em sua conta oficial no X (antigo Twitter).

O monegasco havia conseguido a segunda colocação no grid do treino classificatório de sexta-feira e era um dos candidatos à disputa do primeiro lugar. O desespero do piloto após girar na pista e bater em uma placa de publicidade foi captado pelo rádio comunicador. “Por que eu sou tão azarado? Por que eu sou tão azarado?”, questionou.

Enquanto retornava andando ao box da Ferrari, Leclerc teve o nome gritado e foi aplaudido pelo público em Interlagos. Ao falar com o canal britânico Sky Sports, Leclerc afirmou saber o real problema que havia ocorrido com o seu carro, mas que não poderia “detalhar muito”.

O GP de São Paulo foi marcado por outro acidente no início da prova. Na primeira volta, o francês Esteban Ocon, da Alpine, bateu em Kevin Magnussen, da Haas, e ambos deixaram a corrida. O carro do dinamarquês parou em frente a uma das arquibancadas e o público, em tom de ironia, gritou o nome do competidor.

VERSTAPPEN VENCE E ESTABELECE RECORDE

Grande favorito, Max Verstappen subiu ao lugar mais alto do pódio pela 17ª vez em 2023, estabelecendo um novo recorde em uma única temporada. O holandês da Red Bull, campeão com cinco etapas de antecedência, largou na pole position e administrou a ponta até o fim da corrida. Lando Norris, da McLaren, ficou em segundo, e Fernando Alonso, de maneira épica, levou a Aston Martin à terceira posição ao ultrapassar Sergio Pérez no fim.