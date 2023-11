Leclerc é o mais rápido e Ferrari domina 2º treino livre do GP de Las Vegas de F-1

A Ferrari dominou a primeira sessão completa de treino da Fórmula 1 em Las Vegas, nesta conturbada sexta-feira. No estreante e badalado circuito de rua da F-1, o monegasco Charles Leclerc foi o mais veloz, seguido pelo companheiro de equipe, o espanhol Carlos Sainz Jr. O espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, foi o terceiro mais veloz.

O treino começou com atraso de 2h30min em razão dos incidentes ocorridos na primeira sessão, iniciada às 20h30 de quinta-feira, pelo horário local. Uma tampa de bueiro estourou sob o carro de Sainz, causando diversos danos à sua Ferrari. O mesmo aconteceu com o francês Esteban Ocon, da Alpine.

Por consequência, a direção de prova precisou adiar o início do segundo treino, para fazer os devidos ajustes na pista e garantir que o mesmo não se repetisse na segunda sessão do dia. Assim, os pilotos foram para a pista às 2h30 da madrugada, pelo horário local. E deixaram a pista às 4h.

A segunda sessão não contou com novos incidentes, apesar da dificuldade de alguns pilotos de permanecerem na pista, um tanto sem aderência em determinados trechos. Outros, como Max Verstappen e Logan Sargeant, rasparam nos coloridos muros de proteção do iluminado traçado de rua, que tem 6,2 quilômetros de extensão (17 curvas).

Leclerc confirmou que a Ferrari parece se ajustar melhor ao novo circuito da F-1. No primeiro treino, que durara apenas 10 minutos, ele havia sido o mais rápido. Repetiu a dose no segundo, com o tempo de 1min35s265.

A surpresa do treino, que não contou com presença de público em razão do grande atraso, foi Sainz, o mais prejudicado pelos incidentes com a tampa do bueiro no primeiro treino. Seu carro sofreu danos em diversas partes e a Ferrari precisou até trocar componentes da unidade de potência, o que já garantiu ao piloto uma perda de 10 posições no grid de largada, como punição.

O time italiano agiu rápido, consertou o carro do espanhol, que anotou o segundo melhor tempo do dia: 1min35s782. Logo atrás dele veio Alonso, com 1min35s793. Desanimado com o GP desde o início da semana, Verstappen parece ter levado a pouca empolgação com Vegas para a pista. Ele não passou do sexto tempo, enquanto o mexicano Sergio Pérez, seu companheiro na Red Bull, foi o quarto mais veloz.

A penúltima etapa da temporada tem sequência neste sábado, novamente na madrugada, pelo horário de Brasília. O terceiro treino livre está marcado para a 1h30. A classificação será as 5h. No domingo, a corrida terá largada às 3 horas da madrugada.

Confira o resultado final do segundo treino livre:

1º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min35s265

2º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min35s782

3º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min35s793

4º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min36s085

5º – Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), 1min36s129

6º – Max Verstappen (HOL/Red Bull Racing), 1min36s183

7º – Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min36s489

8º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min36s496

9º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min36s663

10º – Alexander Albon (TAI/Williams), 1min36s688

11º – Lando Norris (ING/McLaren), 1min36s864

12º – George Russell (ING/Mercedes), 1min36s890

13º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min36s917

14º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min36s987

15º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min37s134

16º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min37s241

17º – Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), 1min37s412

18º – Guanyu Zhou (CHN/Alfa Romeo), 1min37s656

19º – Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri), 1min37s680

20º – Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min38s140