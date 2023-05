Esporte Leclerc diz que batida no Q3 do GP de Miami foi consequência de erro ‘inaceitável’

Charles Leclerc deixou o Autódromo Internacional de Miami decepcionado com o erro que cometeu durante o Q3 deste sábado. Na avaliação dele, perder o controle do carro na curva e se chocar contra o muro, a menos de dois minutos do fim da sessão classificatória, foi algo “inaceitável”. A colisão levou a uma bandeira vermelha e ao fim antecipado da disputa pela pole position do GP de Miami.

“Dois dias, dois erros, a mesma curva. Então, sim, isso não é aceitável e, sim, sempre fui muito duro comigo mesmo. Hoje não foi um dia bom”, disse o monegasco da Ferrari, que se acidentou no mesmo ponto da pista um dia antes, durante o segundo treino livre da sexta-feira.

Sergio Pérez, dono da volta mais rápida no momento do acidente, ganhou o primeiro lugar do grid para a corrida marcada para as 16h30 de domingo (horário de Brasília). Já Max Verstappen e Valtteri Bottas, que ainda não haviam registrado tempo, perderam a chance de melhorar o desempenho e ficaram em nono e décimo lugar, respectivamente. Leclerc ficou em sétimo, também insatisfeito por ter acabado com a própria oportunidade de fazer um tempo mais baixo.

“Sei que sou muito bom na classificação, na maioria das vezes consigo extrair o máximo absoluto do carro, mas novamente, é o mesmo erro de ontem”, disse. “A volta anterior foi muito boa até o travamento. Fazer boas voltas é bom, mas você precisa terminá-las e hoje não as terminei no Q3, então não adianta dizer que foi uma boa volta até lá”, concluiu.

Apesar da frustração do piloto monegasco, a Ferrari teve motivos para comemorar pois terá Carlos Sainz no terceiro lugar do grid, abaixo do compatriota Fernando Alonso, que fez o segundo tempo do Q3. Sainz, contudo, também saiu um pouco decepcionado da pista, pois esperava ter a chance de roubar a pole de Sergio Pérez, a quem acredita que será mais difícil de superar durante a corrida do que seria nos minutos finais da sessão classificatória.

“Eu poderia ter ido atrás do Checo na qualificação, acho, com uma volta mais limpa. Na corrida, acho que a Red Bull é muito superior, então isso me deixa com uma sensação agridoce de que hoje poderíamos ter talvez conseguido a pole, mas, no final, provavelmente todos os pilotos têm o mesmo sentimento”, afirmou o ferrarista espanhol.