Esporte Leclerc bate, mas supera Red Bull mais uma vez e faz pole da corrida sprint do GP do Azerbaijão

Pole position do GP do Azerbaijão, Charles Leclerc também largará em primeiro na disputa da corrida sprint deste sábado. O monegasco bateu sua Ferrari na parte final do treino classificatório e teve o bico danificado, mas já havia efetuado a volta mais rápida, com um tempo de 1min41s697. Sergio Pérez e Max Verstappen, da Red Bull, ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente, uma inversão na ordem em que eles se classificaram para a corrida principal.

“Vamos tentar vencer, mas também precisamos ser realistas, pois até agora estivemos atrás nas corridas. A Red Bull, especialmente, parece estar um passo à frente, então vamos ver como é”, disse Leclerc sobre a corrida curta. “Espero que tenhamos uma boa surpresa. Acho que melhoramos bastante o carro, mas hoje teremos mais uma resposta na corrida para ver onde estamos em comparação com eles”, concluiu.

O GP do Azerbaijão, realizado no circuito de rua de Baku, é o primeiro da temporada com corrida sprint e, portanto, o primeiro a ser realizado com o novo formato dessa disputa. Nos últimos dois anos, as etapas com a corrida a curta a utilizaram para definição do grid de largada. A partir de agora, ela passa a valer apenas para a soma de pontos extras no Mundial.

A classificação para a sprint ocorreu no tradicional esquema de três segmentos (Q1, Q2 e Q3). Atrás de Leclerc, Pérez e Verstappen no Q3, George Russell vai largar em quarto e Caros Sainz em quinto. Lewis Hamilton, Alexander Albon, Fernando Alonso e Lando Norris completam o top 10. Com o novo formato, a corrida sprint será realizada ainda neste sábado, a partir das 10h30.