Esporte Leclerc bate e Norris faz melhor tempo do dia no GP da Hungria de F-1

No embalo do pódio obtido no GP da Inglaterra, Lando Norris mostrou força no segundo treino livre do GP da Hungria de Fórmula 1, nesta sexta-feira, e registrou o melhor tempo do dia. O piloto britânico da McLaren foi o único a correr abaixo da marca de 1min18s no Circuito de Hungaroring, em Budapeste. A atividade também foi marcada por uma batida de Charles Leclerc, da Ferrari.

Como aconteceu no início do dia, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, ficou em segundo lugar. O espanhol Carlos Sainz Jr., que havia liderado o primeiro treino do dia com sua Ferrari, terminou em terceiro, com três equipes diferentes ocuparam os primeiros postos da tabela de tempos, indicando possível equilíbrio para a corrida de domingo.

Norris marcou o tempo de 1min17s788, enquanto Verstappen anotou 1min18s031, quase um segundo abaixo do tempo que obteve no primeiro treino livre. Ambos contaram com pneus médios. Os dois pilotos, que vem duelando nas pistas desde o início da temporada, brigam também pela liderança do campeonato. O holandês lidera, com 255 pontos, contra 171 do rival britânico.

O segundo treino do dia foi marcado por surpresas. A primeira delas foi o bom desempenho inicial de Sergio Pérez. O mexicano da Red Bull liderou até o acionamento da bandeira vermelha, que paralisou o treino a 43 minutos do fim. A paralisação foi causada por uma batida de Leclerc, que perdeu a traseira, rodou na pista e acertou o muro de proteção. O acidente causou danos no lado esquerdo de sua Ferrari, sem riscos para o piloto, que saiu caminhando normalmente do carro.

Na retomada, Guanyu Zhou perdeu o controle do carro logo atrás de Pérez, rodou sozinho e quase repetiu Leclerc no mesmo trecho da pista. O incidente teve menos consequência que o de Leclerc. Enquanto Zhou assustava a direção de prova, Norris registrava o melhor tempo do fim de semana, desbancando Pérez.

A performance contrastou com o que o inglês entregou pela manhã, quando foi apenas o sexto mais veloz. Ele baixou mais de um segundo o seu tempo inicial. Pérez acabou na quarta colocação, enquanto Lewis Hamilton, vencedor da última corrida, na Inglaterra, não passou do sétimo posto, com 1min18s363.

Os pilotos voltam para a pista às 7h30 (horário de Brasília) deste sábado para o terceiro treino livre. Na sequência, às 11h, haverá a definição do grid de largada com o treino classificatório. E, no domingo, a corrida terá início às 10h.

Confira o resultado do 2º treino livre do GP da Hungria de F-1:

1º – Lando Norris (ING/McLaren), 1min17s788

2º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min18s031

3º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min18s185

4º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min18s255

5º – George Russell (ING/Mercedes), 1min18s294

6º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min18s315

7º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min18s363

8º – Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min18s371

9º – Alexander Albon (TAI/Williams), 1min18s514

10º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min18s519

11º – Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min18s586

12º – Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min18s611

13º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min18s618

14º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min18s754

15º – Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min18s791

16º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min18s888

17º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min19s179

18º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min19s286

19º – Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min19s606

20º – Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min20s067