LeBron recebe homenagem, mas desfalca Lakers em derrota para os Bucks na NBA

Dois dias depois, LeBron ainda é o centro das atenções da NBA, mesmo sem entrar em quadra. Já na madrugada desta sexta-feira, o astro foi homenageado pelo Los Angeles Lakers antes do início da partida contra o Milwaukee Bucks. No entanto, ele foi desfalque da equipe e não pôde ajudar o time na derrota por 115 a 106, em casa.

Antes do início da partida na Crypto.com Arena, LeBron foi ovacionado pela torcida e recebeu homenagens no centro da quadra, ao lado da família. Ele também foi presenteado por um dos seus patrocinadores com um tênis especial, feito de mármore e detalhes em ouro. O astro entrou para a história de vez da NBA ao quebrar o recorde de pontos da competição na quarta. Ele chegou aos 38.390 pontos, superando a marca de 38.387 que pertencia à lenda Kareem Abdul-Jabbar.

“Enquanto eu estava sentado aqui e vi tudo isso acontecendo ao meu redor, me pareceu tão surreal. Mas uma coisa que posso garantir, com certeza, é que nunca trapaceei no basquete. Nunca faria isso porque o basquete me deu tanto, para mim e para a minha família”, comentou o astro, ao lado dos familiares.

LeBron não entrou em quadra porque estava com dores no tornozelo. Também estiveram fora os jogadores negociados em trocas na quinta-feira: Russell Westbrook, Patrick Beverley, Thomas Bryant, Juan Toscano-Anderson e Damian Jones. Na negociação, os Lakers contrataram D’Angelo Russell, Jarred Vanderbilt, Malik Beasley, Mo Bamba e Davon Reed.

Em quadra, os Lakers foram liderados por Dennis Schroder, autor de um “double-double” de 25 pontos e 12 assistências. Anthony Davis repetiu os dois dígitos em dois fundamentos diferentes, com 23 pontos e 16 rebotes. Mas a dupla acabou ofuscada por uma grande atuação de Giannis Antetokounmpo, autor de 38 pontos e 10 rebotes.

Com o resultado, os Bucks seguem na cola do Boston Celtics na Conferência Leste. O time de Milwaukee ocupa a vice-liderança, com 38 triunfos e 17 derrotas. Trata-se da segunda melhor campanha do campeonato até agora, principalmente em razão do inesperado tropeço do Denver Nuggets, que vem disputando esse lugar simbólico com os Bucks.

Pela Conferência Oeste, o time de Denver caiu diante do combalido Orlando Magic por 115 a 104, fora de casa. O jogo coletivo dos anfitriões, com sete jogadores superando os dois dígitos em pontuação, acabou sobressaindo sobre a forte atuação de Aaron Gordon (37 pontos e 13 rebotes) e Nikola Jokic (29 pontos, 12 rebotes e seis assistências).

Os Nuggets seguem na ponta no Oeste, com 38 vitórias e 18 revezes, com a terceira melhor campanha da temporada regular. Já o Orlando Magic é apenas o 13º e antepenúltimo colocado do Leste, com 23/33.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Orlando Magic 115 x 104 Denver Nuggets

Brooklyn Nets 116 x 105 Chicago Bulls

Atlanta Hawks 116 x 107 Phoenix Suns

Los Angeles Lakers 106 x 115 Milwaukee Bucks

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Philadelphia 76ers x New York Knicks

Indiana Pacers x Phoenix Suns

Detroit Pistons x San Antonio Spurs

Boston Celtics x Charlotte Hornets

Toronto Raptors x Utah Jazz

Miami Heat x Houston Rockets

Memphis Grizzlies x Minnesota Timberwolves

New Orleans Pelicans x Cleveland Cavaliers

Sacramento Kings x Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers x Oklahoma City Thunder

Los Angeles Clippers x Milwaukee Bucks