LeBron marca 32 pontos e Lakers quebra série negativa ao vencer o Phoenix Suns na Copa NBA

LeBron James deu sinais de desgaste e chegou até mesmo a mancar na linha de base, mas, mesmo assim, liderou o Los Angeles Lakers à vitória sobre o Phoenix Suns por 122 a 119, neste sábado, no Footprint Center, em Phoenix, na abertura da Copa NBA.

LeBron James fez um duelo particular com Kevin Durant, que foi o cestinha da partida com 38 pontos, sendo 15 só no terceiro quarto. O astro do Lakers, no entanto, foi o cara da partida. Além dos 32 pontos, somou 11 rebotes e seis assistências.

Destaque também para Anthony Davis, que retornou após se recuperar de uma lesão no quadril, e fez 18 pontos, 11 rebotes e quatro assistências, sendo peça importante na vitória do Lakers, que quebrou uma série de três derrotas consecutivas na temporada.

“Foi bom finalmente superar o obstáculo nesta fase inicial da temporada. Jogamos atrás em muitos dos nossos jogos e não conseguimos assumir a liderança. Estamos sentindo uma sensação muito boa”, disse LeBron.

Lakers e Phoenix Suns fizeram um jogo muito parelho e se revezaram à frente no placar. O diferencial para o Los Angeles foi a bola de três, que começou a cair com frequência no segundo tempo, fato que impulsionou a equipe à vitória neste sábado.

“Eles meio que controlaram o jogo no final. O ímpeto mudou a favor do Lakers quando eles começaram a derrubar as bolas de três”, afirmou Kevin Durant.

Com o resultados, o Lakers lidera o Grupo A da Conferência Oeste ao lado do Utah Jazz e do Portland Trail Blazers com uma vitória. Memphis Grizzlies e Phoenix Suns ainda não pontuaram.

O outro jogo da rodada foi disputado em Sacramento, no Golden 1 Center, e teve o Oklahoma City Thunder como vencedor ao bater o Sacramento Kings por 105 a 98, com destaque para Kevin Huerter, com 28 pontos. Shai Gilgeous-Alexander, apesar da derrota, foi o cestinha, com 33.

Confira os resultados:

Phoenix Suns 119 x 122 Los Angeles Lakers

Sacramento Kings 98 a 105 Oklahoma City Thunder

