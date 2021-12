LeBron James testa positivo para Covid-19 e ficará em isolamento por 10 dias

A possível volta às quadras seria no dia 10 de dezembro, diante do Oklahoma City Thunder

LeBron James parece estar em um inferno astral sem fim na atual temporada da NBA. Nesta terça-feira, o astro era a esperança para o Los Angeles Lakers voltar a ficar positivo na Conferência Oeste (11/11). Mas horas antes do jogo com o Sacramento Kings, o clube da Califórnia informou à ESPN que o camisa 6 foi diagnosticado com a Covid-19 e terá de passar por período de quarentena de 10 dias.

Além do duelo em Sacramento, LeBron ficará ausente em pelo menos mais três partidas, entre elas o clássico de Los Angeles contra os Clippers, no sábado. Ainda não enfrentaria Boston Celtics e Memphis Grizzlies. A possível volta às quadras seria no dia 10 de dezembro, diante do Oklahoma City Thunder.

A atual temporada da NBA não vem sendo nada fácil para LeBron. Em apenas 22 rodadas, ele já viveu de tudo. Foi suspenso por agressão a Isaiah Stewart, do Detroit Pistons, ficou fora em vários jogos por contusão e agora contrai a covid-19.

O ala sempre reforçou estar protegido contra a doença e totalmente vacinado com as duas doses. Mesmo protegido, não escapou da contaminação, apesar de assintomático.

O companheiro Anthony Davis já havia perdido um jogo recentemente por causa de febre e sintomas de gripe. Mas não teve detectada a covid-19. O Lakers fará exames diários, pois com dois negativos seguidos LeBron é liberado antes do período de quarentena.