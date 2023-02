LeBron James supera Abdul-Jabbar e se torna o maior pontuador da história da NBA

Gloria Marie estava grávida de LeBron James quando Kareem Abdul-Jabbar se tornou o maior pontuador da NBA em 5 de abril de 1984. Foram quase 39 anos até o posto ser ocupado por um novo dono. O atual astro do Los Angeles Lakers, que nasceu em 30 de dezembro daquele mesmo ano, ultrapassou os 38.387 pontos do ex-pivô no jogo contra o Oklahoma City Thunder, na madrugada desta quarta-feira.

Agora, LeBron ostenta 38.390 pontos em jogos de temporada regular. “Não pretendia fazer isso. Não era um objetivo meu quando entrei na liga”, afirmou em entrevista à ESPN. “Eu nunca fui atrás de nenhum recorde ou fiquei pensando se conseguiria ultrapassar tal marca…. É uma das coisas que acontece e você nem pensa na possibilidade”, disse o novo recordista de pontuação.

Abdul-Jabbar estava no ginásio e viu sua marca ser quebrada. Ele entregou a bola do jogo a LeBron James, num gesto simbólico como se estivesse passando o bastão ao novo dono do recorde.

“O recorde de pontuação nunca passou pela minha cabeça porque sempre fui um cara que passa primeiro. Sempre adorei ver o sucesso dos meus companheiros de equipe”, continuou. “Eu sei fazer cestas. Quando digo que não sou pontuador, digo no sentido de que essa nunca foi a parte do meu jogo que me define”, completou.

"The King wears the crown!" pic.twitter.com/k9pqmYeoeT — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 8, 2023

MAIORES PONTUADORES

Apesar de ser o maior pontuador da história na temporada regular, LeBron ainda se posiciona atrás de Michael Jordan na média de pontos. O seis vezes campeão pelo Chicago Bulls anotou 32.292 pontos em 1.072 jogos na temporada regular, uma média de 30,1 pontos por partida.

MAIS RECORDES

LeBron James está com 38 anos e tem contrato com o Los Angeles Lakers até 2024/2025, com cláusula de “player option”. Ou seja, tem condições de bater mais duas marcas de longevidade na NBA: maior número de jogos e de temporadas. Atualmente, Robert Parish, lendário jogador do Boston Celtics, ocupa o posto, com 1.611 jogos. LeBron já se posicionou entre os dez primeiros na lista, mas o caminho até o topo ainda é longo e vai depender das condições físicas e médicas do atleta.

Com 20 temporadas disputadas, LeBron precisa de apenas mais duas para igualar o recorde de Vince Carter, que disputou 22 temporadas na NBA por oito franquias diferentes.

“Eu literalmente tento preparar meu corpo, minha mente e minha alma para me manter jovem em um jogo de jovens”, afirmou LeBron. “As pessoas sempre tentam falar algo contrário ou dizer que sou muito velho para fazer algo. Então todos os dias eu sou lembrado deste fato e faço questão de lembrar as pessoas que eu posso continuar a fazer o que eu sempre fiz em grande nível.”

O astro dos Lakers não esconde que o seu objetivo é atuar com o filho Bronny antes de se aposentar. Ele tem 18 anos e está atualmente no último ano do ensino médio, na Sierra Canyon School, e não será elegível para jogar na NBA até a temporada de 2024/2025, segundo as regras atuais da liga.

“Preciso estar na quadra com meu filho”, disse LeBron, que acrescentou que não precisa ser do mesmo lado. “Ou no mesmo time ou em uma partida contra ele. Não quero dizer como.” Um vídeo do momento exato em que LeBron James faz os pontos que precisava para bater o recorde foi compartilhado pelo perfil oficial do Los Angeles Lakers, time onde joga o astro.