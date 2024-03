LeBron James chega a 40 mil pontos na NBA em derrota dos Lakers para os Nuggets

LeBron James continua fazendo história e batendo recordes na NBA. O astro chegou a marca de impressionantes 40 mil pontos na temporada regular da franquia na noite deste sábado. A festa, no entanto, só não foi maior pois o Los Angeles Lakers acabou sendo derrotado pelo Denver Nuggets por 124 a 114.

LeBron James é o primeiro atleta da NBA a alcançar a marca. O novo desafio é superar o brasileiro Oscar Schmidt, que anotou 49.737 pontos ao longo da carreira.

“Ninguém nunca conseguiu isso, e estar nessa posição nesse ponto da minha carreira é bem legal. É o maior feito da minha carreira? Não. Significa algo? Com certeza absoluta, por que não significaria? Conquistar coisas nessa liga, com os maiores que já jogaram na NBA, é um sonho. Esses feitos e marcas significam algo para mim. É claro que tem um ordem do que é mais importante, mas com certeza significam algo”, disse LeBron James ao final do duelo.

O astro fez de tudo para ter uma noite memorável no Staples Center, marcou 26 pontos, com quatro assistências e nove rebotes, mas não conseguiu impedir a vitória dos Nuggets, que foram imperdoáveis, muito graças à atuação de Nikola Jokic, cestinha da partida, com 35 pontos. Ele contribuiu ainda com dez assistências e sete rebotes.

Os Nuggets chegaram a 42 vitórias, na terceira colocação da NBA, atrás apenas de Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder. Com 29 triunfos, os Lakers ocupam a décima colocação.

Ainda na rodada, em um jogo parelho e decidido na prorrogação, o Portland Trail Blazers superou o Memphis Grizzlies por 107 a 100. Destaque também para o Miami Heat, que venceu o Utah Jazz por 126 a 120, com show de Jimmy Butler. Ele foi o cestinha com 37 pontos.

Já o Los Angeles Clippers fez a maior pontuação da noite ao bater o Washington Wizards por 140 a 115, com três jogadores marcando mais de 20 pontos: James Harden (28), Kawhi Leonard (27) e Paul George (22). O cestinha, no entanto, foi Kyle Kuzma, dos Wizards, com 32.

Confira os resultados dos jogos deste sábado:



Brooklyn Nets 114 x 102 Atlanta Hawks

Miami Heat 126 x 120 Utah Jazz

Memphis Grizzlies 100 x 107 Portland Trail Blazers

Los Angeles Lakers 114 x 124 Denver Nuggets

Phoenix Suns 109 x 118 Houston Rockets

Acompanhe os jogos deste domingo:



Dallas Mavericks x Philadelphia 76ers

Boston Celtics x Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves x Los Angeles Clippers

Orlando Magic x Detroit Pistons

Toronto Raptors x Charlotte Hornets

Cleveland Cavaliers x New York Knicks

San Antonio Spurs x Indiana Pacers

Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder