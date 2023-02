LeBron define 23 jogos restantes da NBA como os ‘mais importantes da carreira’

LeBron James acabou derrotado na edição deste ano do All Star Games pelo time do grego Giannis Antetokounmpo por 184 a 175 neste domingo. Ao final da partida, no entanto, o jogador deixou de lado as suas glórias e feitos conquistados em quadra ao longo da sua carreira vitoriosa e transformou em obsessão a presença do Los Angeles Lakers nos playoffs. Em 13º lugar na Conferência Oeste, e fora da zona de classificação, ele foi mais longe, e elegeu os próximos 23 jogos da atual temporada como os “mais importantes da carreira”.

“Vão ser os jogos da minha vida. Não estou acostumado a ficar fora dos playoffs, e temos de fazer de tudo para conseguir o objetivo da classificação. Temos que deixar nosso esforço em quadra para dar essa alegria para a torcida”, afirmou o jogador.

Considerado um dos maiores jogadores da história da NBA, James sabe que os Lakers não podem cometer erros infantis sob o risco de jogar por terra o sonho de classificar a equipe e manter vivo o sonho do título.

Para cumprir essa missão, Darvin Ham, técnico da equipe, conta com um elenco renovado. Entre os nomes que chegaram para reforçar o grupo, os destaques ficam por conta de DAngelo Russel e Jarred Vanderbilt, que já mostraram serviço no confronto com o Golden State Warriors. Na importante vitória sobre os atuais campeões, Russell marcou 15 pontos. Além de contribuir com 12 pontos, Vanderbilt ainda obteve oito rebotes, ajudando o time a derrotar o rival por 109 a 103.

Malik Beasley e Mo Bomba também são peças novas no grupo que estão à disposição do treinador neste restante de temporada. O momento agora é fortalecer os Lakers nesta reta final para a franquia trilhar um caminho de vitórias.

Tetracampeão da NBA (levantou o troféu nos anos de 2012, 2013, 2016 e 2020) e atleta com maior número de participações em jogos do All Star Games (19), LeBron vai ter uma prova de fogo já nesta quinta-feira. Desafiando a reação do time da Califórnia, novamente o Golden State Warriors vai estar no seu caminho.

Diante da obsessão que se tornou a classificação do time para os playoffs, o astro do basquete promete se multiplicar em quadra para levar o time à disputa da fase decisiva do torneio. “Vamos focar em fazer o nosso melhor jogo e lutar muito pela vitória nas partidas que restam”, disse LeBron.